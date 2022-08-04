Четверг, 4 Августа 2022 11:52

АрмИнфо.Государственный департамент США и Евросоюз выступили с заявлениями в связи с эскалацией ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Так, в заявлении Госдепа отмечается, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и внимательно следят за интенсивными военными операциями вокруг Нагорного Карабаха, сопровождающимися сообщениями о жертвах и гибели людей.

<Мы призываем к немедленным шагам по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации.

Недавний рост напряженности подчеркивает необходимость переговорного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования остальных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него>, - резюмировали в Государственном департамент США.

А Европейский союз в своем заявлении <призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения>.

<К сожалению, эти столкновения уже привели к человеческим жертвам и раненым. Крайне важно добиться деэскалации, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений.

Европейский союз по-прежнему привержен содействию преодолению напряженности и продолжению своего участия в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе>, - отмечается в заявление ЕС.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.

<Число армянских военнослужащих, раненых в результате нападения азербайджанских подразделений в Арцахе, возросло до 19 человек. 4 раненых в тяжелом состоянии, из которых один в крайне тяжелом, недавно завершилась операция. Состояние остальных оценивается как средней и легкой тяжести>, - заявил министр здравоохранения Арцаха Микаэл Айрян.

У Азербайджана также есть потери.