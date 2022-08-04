Четверг, 4 Августа 2022 11:51

АрмИнфо. Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в районе высоты Сарыбаба. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта.

<Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки>, - говорится в сообщении МО РФ.

Очередное обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта началось утром 1 августа. Азербайджанские подразделения не прекращают провокации и нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов с азербайджанской стороны 1 августа был ранен солдат Армии обороны Арцаха.

А уже в результате действий противника 19 военнослужащих Армии обороны Арцаха получили ранения, еще двое погибли. Противник применил беспилотники и гранатомёты. Цель- вытяснить арцахцев из Бердзора.

<Число армянских военнослужащих, раненых в результате нападения азербайджанских подразделений в Арцахе, возросло до 19 человек. 4 раненых в тяжелом состоянии, из которых один в крайне тяжелом, недавно завершилась операция. Состояние остальных оценивается как средней и легкой тяжести>, - заявил министр здравоохранения Арцаха Микаэл Айрян.

У Азербайджана также есть потери