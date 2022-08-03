Среда, 3 Августа 2022 19:43

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Республики Арцах строжайше осуждает новый виток агрессивных действий Азербайджана в отношении Арцаха и квалифицирует это как очередное проявление армяноненавистничества, грубую попытку нарушения мира и стабильности в регионе, а также дискредитации миротворческой миссии. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Министерство иностранных дел Республики Арцах призывает международное сообщество дать адресную оценку действиям Азербайджана и предпринять соответствующие шаги с целью сдерживания деструктивной политики официального Баку. Армянство Арцаха непоколебимо и преисполнено решимости жить свободно и независимо на своей земле и достойно преодолевать все трудности", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства республики. Напомним, что 3 августа в ходе атаки азербайджанских вооруженных сил на армянские позиции в Нагорном Карабахе погибли двое военнослужащих, еще 14 получили ранения.