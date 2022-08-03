Среда, 3 Августа 2022 18:38

АрмИнфо.Спецпредставитель генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломина выразил обеспокоенность поступающими сообщениями об обострении ситуации в Нагорном Карабахе.

<НАТО полностью поддерживает нынешние усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать стабильности и процветанию Южного Кавказа, региона, имеющего стратегическое значение для Североатлантического Альянса>, - отметил Коломина.

Напомним, что ранее сегодня Армия обороны Арцаха распространила сообющение, согласно которому 3 августа, начиная с 09:00, азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и БПЛА в направлении позиций АО Арцаха, в результате чего с армянской сторогны есть один погибший и 8 раненых.

Как ранее сообщило АрмИнфо со ссылкой на Армию обороны Арцаха, 1 августа, начиная с 09:00, на ряде участков северной и северо-западной границы Республики Арцах азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения, которые были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.