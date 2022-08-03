Среда, 3 Августа 2022 18:37

АрмИнфо. 3 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация.

Ранее сегодня Армия обороны Арцаха распространила сообщение, согласно которому 3 августа, начиная с 09:00 азербайджанские подразделения грубо нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы и БПЛА в направлении позиций АО Арцаха, в результате чего с армянской стороны есть один погибший и 8 раненых.

Как ранее сообщило АрмИнфо со ссылкой на Армию обороны Арцаха, 1 августа, начиная с 09:00, на ряде участков северной и северо-западной границы Республики Арцах азербайджанские подразделения прибегли к провокациям, предприняв попытки пересечения линии соприкосновения, которые были пресечены силами подразделений Армии обороны Арцаха.