Понедельник, 1 Августа 2022 18:47

АрмИнфо. Без Арцаха каких-либо отношений между Арменией и Азербайджаном нет и быть не может. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института истории НАН, академик Ашот Мелконян.

"Убрать Арцах, проблему Арцаха - краеугольный камень, основу всего спектра армяно-азербайджанских проблем и решить все остальные проблемы невозможно. Хотя в Баку и пытаются, причем довольно активно, заставить Армению смириться с собственным видением проблемы, согласно которой ее арцахская часть окончательно закрыта", - подчеркнул он.

Суть позиции Алиева, по оценкам академика, состоит в том, что, окончательно убрав Арцах из армяно-азербайджанской повестки, он трансформировал отношения с Ереваном в прямые. И, к великому сожалению, в руководстве Армении постоянно возрастает число лиц, готовых смириться с подобным положением дел.

Мелконян отметил, что в качестве обоснования собственного пораженчества эти политики пытаются оправдаться неготовностью Армении к новой войне. И, как следствие, всеми силами проталкивают идею новых уступок, что, на их взгляд, позволит избежать новой войны. Не разделяя данную позицию, академик считает, что Армении давно пора от нее отказаться, поскольку сопутствующая ей психология никоим образом не ведет в сторону решения проблемы.

"Наглядным доказательством этого служит периодическое повышение градуса цинизма и наглости риторики того же Алиева: шквал оскорблений в адрес военно-политического руководства Армении, и даже в адрес армянского народа. И чем больше мы будем уступать, тем больше будет возрастать этот цинизм и наглость. Все это старо как мир, все это мы уже проходили, всему этому нас учит, в том числе, собственная история. И пора уже нам начать учиться хотя бы на собственных ошибках", - подытожил академик.