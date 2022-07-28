Четверг, 28 Июля 2022 15:43

АрмИнфо.Запад давит на Армению в вопросе признания Арцаха частью Азербайджана. Цель - последующий вывод оттуда российских военных. После чего увязать между собой через армянский Сюник опоясывающий Россию Тюркский мир. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Даниелян.

"В целом перед Западом сейчас стоит задача открыть против РФ второй фронт на Южном Кавказе. На пути к этой цели стоит геополитический баланс, установленный астанинскими договоренностями между Россией, Ираном и Турцией. И именно армяно-азербайджанский конфликт, его перерастание в широкомасштабную войну позволит Западу уничтожить этот баланс, столкнув между собой все страны региона", - считает он.

По оценкам политолога, соседние страны, в частности, Иран никак не смогут остаться в стороне в случае начала войны между Арменией и Азербайджаном. И те же заявления из Тегерана о недопустимости каких­либо территориальных изменений в Сюникской области Армении и на границе с ИРИ говорят о наличии соответствующих внешних импульсов.

Как результат ситуация в регионе, по оценкам Даниеляна, крайне опасна сегодня и чревата даже более масштабной войной, чем украинская уже завтра. А руководство Армении уже находится на перепутье между перспективой новой войны и серьезной военно-политической и экономической зависимостью от РФ. В войне же заинтересованы весьма серьезные внешние игроки. В частности США, не желающие уступать гегемонию в мире Китаю или РФ.

"Отсюда берет корни американская стратегия, направленная на нарушение баланса сил на Южном Кавказе. Частью которой являются переговоры госсекретаря Блинкена с Пашиняном и Алиевым, визиты высокопоставленных лиц из Ирана, США и РФ в закавказские столицы и т. д. Нарушить баланс можно, использовав противоречия между Арменией и Азербайджаном. После чего вовлечь в войну между ними Турцию, Россию и в конечном счете Иран. Руководство Армении в ответ на все эти вызовы и угрозы предпочитает тянуть время, выжидая завершения войны в Украине", - подытожил Даниелян.