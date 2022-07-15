Пятница, 15 Июля 2022 17:04

АрмИнфо.Скончался продюсер Армен Григорян.

Григоряну стало плохо 15 июля во время выступления его адвоката Рубена Меликяна на судебном заседании в резиденции Кентрон суда общей юрисдикции города Ереван, по уголовному делу, возбужденному в его отношении. Армен Григорян потерял сознание и упал со стула. Собравшиеся на протяжении нескольких минут не могли привести его в чувство и вызвали медиков. Позже стало известно о том, что Григорян скончался.

Напомним, что бывший участник КВН, продюсер Армен Григорян задержан по подозрению в разжигании национальной, расовой или религиозной розни. 17 мая Служба национальной безопасности опубликовала один из видеороликов Григоряна примерно годичной давности, сообщив, что Григорян в них публично унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской долин, поставив под сомнение их этническую принадлежность. Сторона защиты заявила, что задержание носит политический характер и в отношении Григоряна применен избирательный подход. Григорян считался одним из наиболее пророссийски настроенных общественных деятелей Армении.