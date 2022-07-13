Среда, 13 Июля 2022 15:26

АрмИнфо. В Турции на армяно-турецкой границе начались работы по разминированию. Об этом сообщает турецкий новостной сайт GazeteKars.

Согласно источнику, работы в зоне армяно-турецкой границы проводит израильская компания. Работы ведутся уже 20 дней в районе городов Акьяка и Карс. <На повестке открытие пограничных переходов <Догукап> с автомобильной и железной дорогами и <Алижан> - с автомобильной дорогой>, - пишет издание.

Впрочем, тот же источник указывает на отсутствие официальной информации по этому вопросу.

Ранее Армения и Турция назначили своих спецпредставителей по нормализации армяно- турецких отношений. Первая встреча армянского и турецкого спрецпредставителей по диалогу - вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и опытного дипломата, бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча прошла в Москве 14 января. Их вторая встреча состоялась 24 февраля в Вене, а третья - 3 мая в Вене. На четвертой встрече 1 июля в Вене стороны договорились обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы в кратчайшие сроки для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию. Также была достигнута договоренность о скорейшем начале осуществления прямых авиаперевозок грузов между Арменией и Турцией и принято решение начать необходимые процессы в этом направлении.