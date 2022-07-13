Среда, 13 Июля 2022 13:16

АрмИнфо.В предвыборных целях, стремясь укрепить собственные позиции к намеченным на 2023 год выборам, турецкий президент Реджеп Эрдоган вполне может вновь попытаться дестабилизировать Южный Кавказ. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

По его оценкам, исключать возможности очередных турецких авантюрных шагов на внешнеполитической арене с целью отвлечения внимания население от тяжелого социально-экономического положения совершенно не приходится. Что оставляет за Турцией возможность при помощи Азербайджана в очередной раз попытаться дестабилизировать ситуацию на Кавказе в сугубо внутриполитических целях.

"Здесь уместно отметить, что согласно итогам последних соцопросов, правящая Партия справедливости и развития впервые оказалась на втором месте по своей популярности среди избирателей, впервые за последние два десятилетия уступив первое место кемалистам - Народно-республиканской партии. Однако, есть и другие соцопросы, согласно которым Эрдоган - все еще наиболее популярный турецкий политик. И скорее всего, по прогнозам турецких и зарубежных аналитиков, одержит победу во втором туре", - заметил он.

Отметим, что весь последний год в Турции муссируются слухи о намерениях Эрдогана провести досрочные выборы уже в этом ноябре. Хотя еще в июне Эрдоган в очередной раз заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в стране не будет и они пройдут в срок, то есть в июне 2023 года. Основной традиционный оппонент Эрдогана и его AKP - Народно-республиканская партия (СHP) утверждает, что посредством проведения досрочных выборов турецкий президент стремится опередить свой падающий рейтинг. О чем говорят все последние соцопросы.

Так или иначе, но с учетом текущей неутешительной социально­экономической, финансовой ситуации в Турции, широкого недовольства граждан страны, все это, согласно академику, не может не сказываться на рейтинге Эрдогана и AKP. И в свете шаткости позиций AKP перед коалицией из шести оппозиционных партий, делать реальные прогнозы насчет результатов выборов пока рано.

"При этом, я думаю, что в случае победы НРП над Эрдоганом это приведет к некоторым изменениям в турецкой политике в отношении Армении. Поскольку вся внешняя политика страны станет более предсказуемой и осторожной, а также более координируемой с Западом: с США и НАТО. Но радикальных изменений в региональной политике Турции и в отношении Армении я не ожидаю.