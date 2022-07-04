Понедельник, 4 Июля 2022 15:30

АрмИнфо.Ведя переговоры о разблокировании транспортных коммуникаций, Анкара на самом деле совершенно не имеет подобной цели. Такое мнение выразил АрмИнфо тюрколог Акоп Чакрян.

"Даже если эти коммуникации, в конечном счете, и будут разблокированы, от этого выиграет не Армения, которая, в лучшем случае, получит выход на Азербайджан и далее, а в первую очередь Турция, которая получит прямой выход на Центральную Азию, куда она давно рвется.

Но при этом, как считает эксперт, три известных турецких предусловия 30- летней давности полностью сохраняются. За эти три десятилетия в Турции сменились правительства, но требования отказаться от признания Геноцида, заставить арцахцев признать власть Баку и собственные границы также остались. Изменились лишь формулировки, враждебная политика в отношении Армении осталась", - заметил он.

1 июля в ходе четвертой встречи специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча в Вене стороны договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и решили начать необходимые процессы в этом направлении. Также достигнута договоренность в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки Армения-Турция. Кроме того, обсуждались другие возможные меры для достижения основной цели - окончательного урегулирования отношений без предусловий. С декабря прошлого года вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян и бывший турецкий посол в США Сердар Кылыч провели еще три раунда переговоров - в Москве и два - в Вене.

Отсутствие предусловий в отношении Еревана со стороны Анкары в ведущихся переговорах по нормализации Чакрян объясняет международными обязательствами Турции. Что совершенно не мешает Анкаре выдвигать эти же предусловия в виде периодических призывов Еревану "принять благоразумную позицию, от которой выиграет весь регион".

В реальности подобными разговорами о мире и региональной стабильности Турция, согласно тюркологу, всего лишь пытается косвенно вовлечься в процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана. Подобную перспективу эксперт считает совершенно недопустимой, считая, что процессы между Арменией, с одной, и Турцией с Азербайджаном, с другой стороны, должны идти исключительно параллельно, никак не соприкасаясь. В первую очередь в силу того, что до подписания мирного договора Азербайджан должен вывести войска с территории Армении и вернуть армянских военнопленных", - подытожил тюрколог.