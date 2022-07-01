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 Пятница, 1 Июля 2022 16:12
Александр Аванесов

Если мы будем поддаваться эмоциям, результатом будет общественная трагедия - Пашинян

Если мы будем поддаваться эмоциям, результатом будет общественная трагедия - Пашинян

АрмИнфо.Очень трудно переоценить значение прокуратуры как государственного института в нституционализации государства и обеспечении правовой безопасности. Об этом 1 июля на торжественном заседании, посвященном 104- летию образования прокуратуры и Дню прокуратуры заявил премьер-министр Никол Пашинян, слова которого приводит пресс-служба правительства.

В ходе заседания, в котором также приняли участие исполняющий обязанности генерального прокурора Артур Давтян, новоизбранный генеральный прокурор РА Анна Вардапетян и представители прокуратуры, глава армянского правительства подчеркнул, что генеральная прокуратура воспринимается как вершина, кульминацию предварительного следствия. <И я должен подчеркнуть важность этой роли, потому что другие органы, участвующие в предварительном расследовании, фактически в основном действуют за кулисами, а прокуратура является органом, который принимает сформированное обвинение и  защищает это обвинение в суде, чаще всего, в открытых судебных заседаниях. И если прокуратура передала обвинение в суд, значит, подразумевается, что это обвинение должно увенчаться конкретным наказанием, конкретным приговором>, - подчеркнул Пашинян.

Он заметил, что за каждым уголовным делом стоят люди, человеческая, семейная трагедия. <Но я хочу подчеркнуть важность этого факта.

Очень важно уметь принципиально, верно и последовательно следовать закону при наличии всех этих эмоциональных факторов. Потому что если мы будем поддаваться эмоциям по каждой из  человеческих трагедий, результатом будет общественная трагедия>, - подчеркнул премьер­министр.

В то же время, Пашинян заметил, что принцип неотвратимости наказания является важнейшим фактором становления государства. <Если мы не в

состоянии наказать немногих, многие будут наказаны косвенно или прямо и несправедливо. И в этой связи хочу подчеркнуть, что да, прокуратура создана как институт, но мне очень нравится мысль о том, что закон, а также уголовное право - это развивающийся процесс, и мы должны обязательно следовать этому, соответствовать этому процессу и быть в состоянии соответствовать требованиям времени.  И мы идем по этому пути>, - подчеркнул глава правительства.

Говоря о статистике арестов, представленных Генпрокуратурой, премьер в качестве важного достижения указал на полупустые тюрьмы. <Но в то же время мы зафиксировали, что в Армении сложно вести

предварительное следствие в том случае, если обвиняемый не задержан. Когда говорят о развитии права и правовой мысли, важнейшим критерием для меня является эффективность следствия, и, как следствие, неотвратимость наказания, в условиях, когда обвиняемый не находится под стражей. Это, конечно, самый важный  для моего непрофессионального взгляда вопрос, когда можно вести расследование, пока обвиняемый находится на свободе столь же эффективно, как и в случае его задержания. Конечно, понятно, что бывают случаи, когда арест прямо вытекает из интересов и необходимости предварительного следствия. Я привожу этот пример для того, чтобы подчеркнуть направление, в котором мы сегодня движемся, в том числе и правительство, которое несет главную ответственность за разрабатываемую и проводимую политику>, - сказал Пашинян.

Глава правительства также подчеркнул важность антикоррупционной борьбы и эффективности системы государственного управления. <Мы много говорим о борьбе с коррупцией, что имеет для нас политическое значение, в том числе,  в плане повышения силы и эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительной системе. Для нас крайне важно укрепление правоохранительной системы в целом, а также социальных гарантий работников прокуратуры, потому что это действительно важный фактор.  Дело вовсе не в меркантильных или материальных интересах, а в том, что мы должны дать следователю, прокурору, полицейскому  и вообще всем работникам госучреждений возможность сосредоточиться на своей работе.  Социальное обеспечение с моей точки зрения заключается в том, чтобы позволить,  в первую очередь,  сосредоточиться на работе. Конечно, этот вопрос всегда находится в центре нашего внимания, и мы должны последовательно уметь идти по этому пути. Почему у нас низкие зарплаты? Потому что государство в силу известных вам и нам обстоятельств часто не в состоянии консолидировать ресурсы всего государства, которые должны быть сосредоточены в государственном бюджете.  Иными словами, если говорить о коррупции, то они являются тормозом, который не позволяет средствам, которые должны быть сосредоточены в государственном бюджете, сконцентрироваться в государственном бюджете. Поэтому борьба с коррупцией является важнейшим способом формирования необходимых средств для поддержки наших государственных расходов, в том числе системы социального обеспечения государства и правоохранительной системы>, - подчеркнул премьер-министр.

Он также указал на необходимость повышения эффективности системы государственного управления. <Конечно, прокуратура в этом смысле, пожалуй, один из самых компактных государственных институтов, но надо

учитывать общую эффективность работы. Хотя во многих случаях, в том числе, и в работе отдельных подразделений прокуратуры, мы видим, что порой возникает необходимость привлечения новых ресурсов, например, в процессе предварительного следствия. Потому что, когда мы говорим об увеличении количества уголовных дел, мы часто забываем, что такое же количество людей с той же зарплатой расследуют этот объем или занимаются этим объемом дел.

Я говорю все это для того, чтобы зафиксировать, что мы четко осознаем существующую повестку дня, и решение этой повестки, безусловно, является для нас приоритетом. Я должен повторить, что все проблемы, которые у нас есть, связаны со степенью становления наших государственных институтов. Там, где у нас есть недостаток, надо искать этот недостаток во всех государственных учреждениях,  начиная от армии, вооруженных ил и заканчивая министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления. И, конечно, основу всего этого надо искать в образовании и системе образования, начиная с начального, общего, высшего и поствузовского образования>, - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что как ни сложна работа прокурора, как бы тяжела она ни была до войны и известных событий, она еще труднее после нее, в силу известных обстоятельств, потому что к эмоциям добавились новые эмоции, много новых трагедий.

Отметим, что по случаю Дня прокуратуры указом президента Армении ряд сотрудников прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка награждены государственными наградами, которые им вручил премьер-министр Никол Пашинян.

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