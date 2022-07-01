Пятница, 1 Июля 2022 15:14

АрмИнфо.На современном этапе Союзное государство Беларуси и России играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем видеообращении на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Гродно,

Глава государства подчеркнул, что союз является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия. "Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам", - сказал Александр Лукашенко.

"Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть", - добавил белорусский лидер, передает БЕЛТА.