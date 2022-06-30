Arminfo.info




 Четверг, 30 Июня 2022 13:01
Давид Степанян

Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков

Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков

АрмИнфо. Акценты, расставленные в ходе последней большой пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна в контексте последних импульсов в переговорах с Азербайджаном и урегулировании арцахского конфликта, говорят не столько о близости новой войны, сколько о намерениях новых уступок Азербайджану. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

Комментируя в ходе последней пресс-конференции обвинения Баку в нежелании Еревана сесть за стол переговоров, Пашинян заявил о стремлении Азербайджана легитимировать подобными обвинениями очередную войну. В то время как, по его словам, Баку сам умышленно затягивает открытие региональных транспортных коммуникаций.

Подобные заявления армянского премьера политтехнолог трактует как стремление оправдать уже подготавливающиеся уступки Армении Азербайджану. Иными словами, таким образом Пашинян дает понять, что единственной альтернативой новым территориальным уступкам или уступкам в вопросе статуса Арцаха будет новая война.

В реальности, на взгляд Акопяна, опасности возобновления боевых действий на данный момент не просматривается. А наличие постоянной угрозы новой войны в условиях не урегулированного арцахского конфликта, по его мнению, отнюдь не оправдывает намерения Пашиняна подготовить армянское общество к новым уступкам посредством ее задействования. Не исключая возможности локальных столкновений, политтехнолог, тем не менее, не усматривает предпосылок для новой широкомасштабной войны. В том числе в силу отсутствия серьезного сопротивления Еревана давлению Баку, которое могло бы стать поводом для такой войны.

"Мы понимаем, что любая война никогда не начинается исключительно по желанию ее участников. Войны бывают обусловлены рядом геополитических, международных, экономических факторов. Причем, последние часто даже не имеют отношения к сторонам конфликта. В этом свете, понятно, что очередная война на Кавказе требует консенсуса различных центров силы, которого в условиях продолжающегося украинского конфликта быть сегодня не может", - заметил он.

Иными словами, по оценкам политтехнолога, текущая пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена не столько противодействием Еревана, сколько позицией глобальных или региональных игроков. Эта позиция в свою очередь обусловлена текущей конфронтацией их интересов в Украине, что, на его взгляд, не может не влиять на их позиции в переговорном процессе между Ереваном и Баку. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В процессе нормализации армяно-турецких отношений нет ощутимого прогресса - РубинянВ процессе нормализации армяно-турецких отношений нет ощутимого прогресса - Рубинян
Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроковПолиттехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
Госминистр: Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного права Арцаха на самоопределениеГосминистр: Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного права Арцаха на самоопределение
Замглавы МИД Армении указал на важность вовлечения ОБСЕ в решение гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликтаЗамглавы МИД Армении указал на важность вовлечения ОБСЕ в решение гуманитарных вопросов в зоне карабахского конфликта
Путин и Алиев обсудили карабахское урегулированиеПутин и Алиев обсудили карабахское урегулирование
Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключеныДипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
Итоги VI Каспийского саммита обобщены в заявлении для прессы.  Итоги VI Каспийского саммита обобщены в заявлении для прессы.  
Канада откроет посольство в АрменииКанада откроет посольство в Армении
Мнение: Если сейчас Россия пойдёт на территориальные уступки в Закавказье, ответить за это придётся нынешнему и будущему поколению россиянМнение: Если сейчас Россия пойдёт на территориальные уступки в Закавказье, ответить за это придётся нынешнему и будущему поколению россиян
В Ереване подписано пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в целях развития между Арменией и СШАВ Ереване подписано пятилетнее Соглашение о сотрудничестве в целях развития между Арменией и США
Госдума приняла законопроект о признании водительских прав граждан Армении для работы в РФГосдума приняла законопроект о признании водительских прав граждан Армении для работы в РФ
Зампред РПА: Содержание Коммюнике Шестого каспийского саммита полностью вписывается в геополитические приоритеты России и ИранаЗампред РПА: Содержание Коммюнике Шестого каспийского саммита полностью вписывается в геополитические приоритеты России и Ирана
Анна Вардапетян стала  генеральным прокурором АрменииАнна Вардапетян стала  генеральным прокурором Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Посольство США в РА: Лора Окла - действующий сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Соединенных ШтатовПосольство США в РА: Лора Окла - действующий сопредседатель Минской группы ОБСЕ от Соединенных Штатов
Глава МИД Арцаха: Турция и Азербайджан создали единое геостратегическое поле и у них далеко идущие планыГлава МИД Арцаха: Турция и Азербайджан создали единое геостратегическое поле и у них далеко идущие планы
Эндрю Шофер завершил миссию сопредседателя  МГ ОБСЕ от СШАЭндрю Шофер завершил миссию сопредседателя  МГ ОБСЕ от США
Азербайджанские и армянские эксперты в поисках мира на Южном КавказеАзербайджанские и армянские эксперты в поисках мира на Южном Кавказе
Захарова: Реализация договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и ЕреваномЗахарова: Реализация договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном
Первый в Армении <Музей иллюзий> откроется в ГюмриПервый в Армении <Музей иллюзий> откроется в Гюмри
У посольства России в Ереване произошла перепалка между полицейскими и родными резервистов, взятых в плен ВС Азербайджана в ХцабердеУ посольства России в Ереване произошла перепалка между полицейскими и родными резервистов, взятых в плен ВС Азербайджана в Хцаберде
В Армении зарегистрированы многочисленные случаи превышения концентраций веществ, загрязняющих  атмосферный  воздух - прокуратураВ Армении зарегистрированы многочисленные случаи превышения концентраций веществ, загрязняющих  атмосферный  воздух - прокуратура
Оппозиционер: Призывники эффективны не только при несении боевого дежурства, но и при выполнении других боевых задачОппозиционер: Призывники эффективны не только при несении боевого дежурства, но и при выполнении других боевых задач
СНБ  Арцаха нейтрализовала деятельность агентурной сетиСНБ  Арцаха нейтрализовала деятельность агентурной сети
Суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего  генпрокурора АрменииСуд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения в отношении бывшего  генпрокурора Армении
Прогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижатьсяПрогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижаться
Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересахАналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
Запоздавшее правосудие является не чем иным, как отвергнутым правосудием - кандидат в генпрокурорыЗапоздавшее правосудие является не чем иным, как отвергнутым правосудием - кандидат в генпрокуроры
На АРМЕНАЛе началась производственная практика студентовНа АРМЕНАЛе началась производственная практика студентов
Каспийский Саммит: конструктивный диалог во имя общего будущегоКаспийский Саммит: конструктивный диалог во имя общего будущего
Решение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента АрменииvРешение ГД: Ишхан Сагателян будет отстранен от должности вице-спикера Парламента Арменииv
Армения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасностиАрмения и Франция намерены расширить сотрудничество в экономической сфере и в области безопасности
Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и АргентинаЗаявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина
Секретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕСекретарь Совбеза РА провел встречу с французским сопредседателем МГ ОБСЕ
Суд принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества у экс-министра транспорта и связи Гагика БегларянаСуд принял в производство иск Прокуратуры о конфискации имущества у экс-министра транспорта и связи Гагика Бегларяна
Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения ПашинянаОфициальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения Пашиняна
Военнослужащие-срочники из Армении больше не призываются на службу в АрцахВоеннослужащие-срочники из Армении больше не призываются на службу в Арцах
Родители военнопленных из Ширака провели акцию протеста у Генконсульства России в ГюмриРодители военнопленных из Ширака провели акцию протеста у Генконсульства России в Гюмри
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Армянская оппозиция вновь созывает митинг в ЕреванеАрмянская оппозиция вновь созывает митинг в Ереване
Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу Главы МИД Ирана и Турции обсудили инициативу "3+3"
Члены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армянЧлены польской делегации почтили память невинных жертв Геноцида армян
Департамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дорогеДепартамент автодорог Грузии: Движение в направлении грузино-российской границы пока разрешено лишь по временной дороге
Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позицииЭксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
Взгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется ЗападВзгляд из Москвы: Если РФ не займется Арменией и Азербайджаном, ими займется Запад
МИД Армении анонсировал дату следующей встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношенийМИД Армении анонсировал дату следующей встречи спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
Госдеп США: российский сопредседатель не принял приглашение обсудить ситуацию вокруг Нагорного КарабахаГосдеп США: российский сопредседатель не принял приглашение обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Американские конгрессмены раскритиковали решение Джо Байден вновь обойти ограничения по 907 поправке о военной помощи АзербайджануАмериканские конгрессмены раскритиковали решение Джо Байден вновь обойти ограничения по 907 поправке о военной помощи Азербайджану
СНБ Армении  раскрыла еще один случай государственной изменыСНБ Армении  раскрыла еще один случай государственной измены
Оппозиционер: Правительство РА, шантажируя войной, готовит общество к новым, большим уступкамОппозиционер: Правительство РА, шантажируя войной, готовит общество к новым, большим уступкам
Премьер-министр Армении считает <странным> заявление главы МИД России о прекращении деятельности  Минской группы ОБСЕПремьер-министр Армении считает <странным> заявление главы МИД России о прекращении деятельности  Минской группы ОБСЕ
Армения проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами относительно нового маршрута между Арменией и Арцахом - ПашинянАрмения проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами относительно нового маршрута между Арменией и Арцахом - Пашинян
КПП <Верхний Ларс>  открыт, движение на маршруте восстановленоКПП <Верхний Ларс>  открыт, движение на маршруте восстановлено
Премьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутсяПремьер-министр: Если проблема в бойкоте, то причины всегда найдутся
По мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - ПашинянПо мирному договору между Арменией и Азербайджаном нет других документов, кроме тех, которые опубликованы - Пашинян
На все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой  - ПашинянНа все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой  - Пашинян
Армянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в ГрузииАрмянские военные под эгидой НАТО отработали курс горной подготовки в Грузии
Азербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат МирзоянАзербайджан продолжает осуществлять провокационные действия против Армении и Нагорного Карабаха - Арарат Мирзоян
США отрежут от технологий поддерживающие Россию страныСША отрежут от технологий поддерживающие Россию страны
Жива живопись Рубена АрутчянаЖива живопись Рубена Арутчяна
Читать больше



Эксперты
Политтехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроковПолиттехнолог: Пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена позицией остальных игроков
Дипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключеныДипломат: Договоренности между Пашиняном и Алиевым в вопросе статуса Арцаха не исключены
Прогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижатьсяПрогноз: Геополитическое значение Южного Кавказа будет снижаться
Аналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересахАналитик: Возвращение арцахской проблемы в МГ ОБСЕ в армянских интересах
Эксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позицииЭксперт: И СМИ, и Пашинян имеют основания для своей позиции
Читать больше
Комментируемые
Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форумаПрезидент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народаОппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из УкраиныВ Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном