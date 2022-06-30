Четверг, 30 Июня 2022 13:01

АрмИнфо. Акценты, расставленные в ходе последней большой пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна в контексте последних импульсов в переговорах с Азербайджаном и урегулировании арцахского конфликта, говорят не столько о близости новой войны, сколько о намерениях новых уступок Азербайджану. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

Комментируя в ходе последней пресс-конференции обвинения Баку в нежелании Еревана сесть за стол переговоров, Пашинян заявил о стремлении Азербайджана легитимировать подобными обвинениями очередную войну. В то время как, по его словам, Баку сам умышленно затягивает открытие региональных транспортных коммуникаций.

Подобные заявления армянского премьера политтехнолог трактует как стремление оправдать уже подготавливающиеся уступки Армении Азербайджану. Иными словами, таким образом Пашинян дает понять, что единственной альтернативой новым территориальным уступкам или уступкам в вопросе статуса Арцаха будет новая война.

В реальности, на взгляд Акопяна, опасности возобновления боевых действий на данный момент не просматривается. А наличие постоянной угрозы новой войны в условиях не урегулированного арцахского конфликта, по его мнению, отнюдь не оправдывает намерения Пашиняна подготовить армянское общество к новым уступкам посредством ее задействования. Не исключая возможности локальных столкновений, политтехнолог, тем не менее, не усматривает предпосылок для новой широкомасштабной войны. В том числе в силу отсутствия серьезного сопротивления Еревана давлению Баку, которое могло бы стать поводом для такой войны.

"Мы понимаем, что любая война никогда не начинается исключительно по желанию ее участников. Войны бывают обусловлены рядом геополитических, международных, экономических факторов. Причем, последние часто даже не имеют отношения к сторонам конфликта. В этом свете, понятно, что очередная война на Кавказе требует консенсуса различных центров силы, которого в условиях продолжающегося украинского конфликта быть сегодня не может", - заметил он.

Иными словами, по оценкам политтехнолога, текущая пробуксовка переговоров между Арменией и Азербайджаном обусловлена не столько противодействием Еревана, сколько позицией глобальных или региональных игроков. Эта позиция в свою очередь обусловлена текущей конфронтацией их интересов в Украине, что, на его взгляд, не может не влиять на их позиции в переговорном процессе между Ереваном и Баку.