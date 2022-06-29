Среда, 29 Июня 2022 19:30

АрмИнфо. Госдума на заседании 29 июня приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий признание в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности в РФ.

"Проектируемые изменения предусматривают признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

В настоящее время подобная норма действует в отношении граждан Киргизии и граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.