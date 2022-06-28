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 Вторник, 28 Июня 2022 19:42

Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина

Заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина

АрмИнфо. Иран подал заявку на присоединение к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя МИД страны Саида Хатибзаде. 

Он выразил надежду, что членство Ирана в БРИКС принесет <дополнительные преимущества> обеим сторонам. Хатибзаде отметил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП составляет 30%, а совокупное население государств, входящих в группу, - 40% населения мира.

 

На минувшей неделе президент Ирана Эбрахим Раиси выступил на онлайн-саммите БРИКС+ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что <геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС>.  О желании страны присоединиться к объединению заявил и президент Аргентины Альберто Фернандес. <Мы стремимся быть полноправными членами этой группы наций <...> Мы - безопасный и ответственный поставщик продуктов питания и признанный игрок в области биотехнологий и прикладной логистики>, - сказал он 24 июня. Об этом сообщает РБК.

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