Вторник, 28 Июня 2022 18:25

АрмИнфо. Официальный Баку выступил с невнятным заявлением в ответ на обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные в ходе онлайн-пресс-конференции 27 июня.

Отметим, что Пашинян заявил, что на все мирные инициативы Армении Азербайджан отвечает агрессивной риторикой. Премьер-министр в этой связи отметил, что трехстороннее заявление устанавливает правовую обязанность Азербайджана и Армении достичь открытия коммуникаций. Он обвинил Азербайджан в нежелании открывать коммуникации. Пашинян привел два случая, когда была достигнута предварительная договоренность о проведении заседания комиссии по вопросам делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, и в обоих случаях Баку либо отказался, либо потребовал отложить ее проведение. То же самое касается и транспортных коммуникаций. "Азербайджан создает видимость, будто Армения противится разблокированию транспортных коммуникаций, чем нарушает положения трехстороннего заявления", - сказал Пашинян, добавив, что своими попытками Баку пытается создать видимость, будто Армения не хочет выполнять обязательства по трехстороннему заявлению, и, тем самым, легитимизировать новую войну против Армении и Нагорного Карабаха. Премьер РА также отметил важность продолжения деятельности МГ ОБСЕ и выразил недоумение высказываниями главы МИД России по этому поводу, сделанные в Баку.

В этой связи в МИД Азербайджана решили по традиции переложить всю вину на Армению и заверили, что эти заявления Пашиняна ставят под сомнение стремление этой страны установить мир в регионе.

"Азербайджан представил Армении базовые принципы для заключения мирного договора. Если бы Азербайджан хотел войны, то не делал бы этого. Азербайджан также призывает начать делимитацию границ между двумя странами и открыть все коммуникации в регионе", - отметили в МИД АР, добавив, что обязательства, взятые сторонами по трехсторонним заявлениям и их исполнение очевидны.

"Что касается утверждений Пашиняна о срыве Азербайджаном встречи 27 июня, то армянская сторона под различными предлогами многократно срывала встречи с участием международных посредников. Если Армения действительно хочет мира, то должна проявить политическую волю и

предпринять шаги к миру, а не пытаться возрождать формат, эффективность которого всегда была низкой, а его участники открыто признают невозможность его функционирования", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.