Вторник, 28 Июня 2022 14:32

АрмИнфо. Движение транспорта в направлении грузино- российской границы по состоянию на утро вторника осуществляется по временной дороге. Об этом передают грузинские СМИ со ссылкой на Департамент автодорог Минрегионразвития Грузии.

<Накануне удалось восстановить движение на 136-м километре дороги Мцхета-Степанцминда- Ларс. Ночью грузинская сторона начала пропускать машины из России>, - говорится в источнике. При этом, по сведению водителей, движение пока только одностороннее.

Напомним, что из-за проливных дождей 80-метровый участок 136-го километрового участка дороги в нейтральной зоне автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс был поврежден из-за разлива реки Терек. В общей сложности сообщалось о повреждении до 80 участков. Работы по капитальному ремонту трассы продолжаются.

При этом, Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, в своем телеграмм канале сообщило, что в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с

учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта за исключением большегрузного на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 00:10 28 июня 2022 года до особого распоряжения.

Отметим, что накануне, 27 июня, пресс-секретарь Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Сона Арутюнян на своей странице в Фейсбук сообщила, что КПП <Верхний Ларс> открыт. По ее словам, благодаря активным строительным работам и усилиям грузинской стороны автомобильное движение на КПП возобновилось.

Напомним, что по положению на 27 июня в Грузии проезда на территорию Российской Федерации ожидали порядка 300 армянских грузовиков, в обратном направлении - около 500.