Вторник, 28 Июня 2022 10:05

АрмИнфо. Армения проводит рабочие обсуждения с российскими партнерами относительно нового маршрута, связывающего Армению с Арцахом. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в настоящее время идет строительство дороги, которая станет альтернативой Лачинскому коридору. В соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, в течение трех лет с согласия сторон должно произойти изменение маршрута данного коридора, в результате чего территории, расположенные за пределами бывшей НКАО, отойдут к Азербайджану. Цель изменения маршрута - обеспечение более прочного и надежного автомобильного сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом. "Проблемы жителей Бердзора мы решаем постановлениями правительства РА. Население, конечно, должно быть обеспечены домами. Что касается Агавно, то проблемы жителей села Агавно могут быть решены смлами правительства Арцаха", - сказал премьер-министр, добавив, что изменение маршрута должно произойти после того, как российские миротворцы установят контроль над новым маршрутом. Он подчеркнул, что коридор должен находиться под полным контролем российских миротворцев, выразив надежду на то, что новый маршрут будет лучшего качества.

Коснулся премьер и вопроса об армянских военнопленных. По его словам, официальный Баку предпринимает попытки по дискредитации российских миротворцев в Карабахе, и по этой причине не возвращает военнопленных. Пашинян подчеркнул, что 90% лиц, пленение которых было подтверждено, стали пленниками после размещения российских миротворцев и в зоне их ответственности, о чем армянская сторона неоднократно говорила на встречах с российскими партнерами. В качестве примера он привел случай в Хцаберде, произошедший после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября, когда в плен попала большая группа армянских военнослужащих. Премьер отметил, что территория Хцаберда де-юре должна была быть под контролем российских миротворцев, однако произошли изменения. Позиции размещения несколько раз пересматривались на основании карт. Пашинян отметил, что Армения, Россия и международное сообщество должны предпринять меры по возвращении всех пленных. В настоящее время в азербайджанском плену находится две группы: одна группа, нахождение которых подтверждено властями Баку, их численность равна 38, вторая группа - лица, о пленении которых была информация, но подтверждения обратной стороны нет. Армянская сторона считает их насильственно исчезнувшими. Пашинян напомнил, что вопрос пленных поднимается на всех рабочих встречах, и есть судебные процессы в международных структурах. "Мы будем последовательны, чтобы все вернулись на родину", - подчеркнул он.