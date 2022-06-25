Суббота, 25 Июня 2022 18:39

АрмИнфо. Родные и близкие убитых 19 июня в кровавой разборке в Нигаване в общине Апаран требуют наказания виновных. 25 июня они собрались у городского отделения Полиции, настаивая на справедливости.

Они настаивают на том, что в кровавом инциденте замешаны представители властных структур, в частности, двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгар Парванян и брат депутата НС от правящей партии <Гражданский договор> Матевоса Асатряна. <От имени наших родных я прошу нашего премьер-министра, чтобы он приказал провести серьезное следствие, чтобы мы все увидели, кто и как

наказан, - заявил брат одного из убитых.

Отметим, что по данным Следственного комитета, вечером 18 июня в районе 22:30 32- летний ереванец, проезжавший через город вместе со своим братом, просигналил машине Infiniti, затем объехал и остановил ее. Братья подошли к водителю Infiniti и начали спор о том, кто кому должен был уступить. Спор продолжился на следующий день на бензоколонке на окраине города и перерос в разборку. В тот же день, на мусорной свалке у близлежащего села Нигаван, 32-летний ереванец открыл огонь по своим <обидчикам>, в результате чего скончались трое, еще четверо были ранены.