Четверг, 23 Июня 2022 11:05

АрмИнфо. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего временного поверенного США в Украине Кристины Квин послом в Армению. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Кристина А. Квин, сотрудник дипломатической службы в ранге советника-посланника, работает заместителем главы миссии в посольстве США в Киеве. Ранее она была временным поверенным в делах в 2020-2022 годах. До этого Квин занимала должность советника-посланника по экономическим вопросам в посольстве США во Франции, и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Таиланде", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что как в Париже, так и в Бангкоке она исполняла обязанности заместителя главы дипмиссии. Квин также работала экономическим советником в посольстве США в Великобритании.

Квин работала в Совете национальной безопасности в Вашингтоне в качестве директора по делам ЕС, Украины и Беларуси. Другие зарубежные назначения включают посольство США в Москве, миссию США в Брюсселе; посольство США в Маниле.

Кристина Квин родилась в Калифорнии, получила степень бакалавра в Западном колледже и степень магистра в Военном колледже армии США. Она является лауреатом многочисленных премий Госдепартамента за выдающиеся достижения и владеет русским и французским языками.

Напомним, что Линн Трейси возглавила посольств США в Армении в 2019 году. Она прибыла в Ереван 27 февраля 2019 года. На этом посту она сменила Ричарда Милсса.

Напомним также, что в начале июня в армянских СМИ тиражировалась информация о том, что заместитель главы миссии посольства США в Украине Алан Перселл будет новым послом в РА.