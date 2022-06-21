Вторник, 21 Июня 2022 00:51

АрмИнфо. Оппозиция проводит свой очередной митинг - на этот раз связанный с произошедшей накануне перестрелкой в Арагацотне. Участники протестным маршем направились к офису партии <Гражданский договор>, а следующими пунктами остановки, как было заявлено, станут Полиция РА и Служба национальной безопасности.

У здания правящей партии участники протестного движения залили улицу красной краской, оставив игрушечные автоматы.

Напомним, что вчера ночью, в селе Нигаван Аорагацотнской области, в результате перестрелки погиб 1 человек, и 6 ранены. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения и ношения оружия.

Отметим, что в СМИ была растиражирована информация о том, что участники вчерашнего инцидента с летальным исходом являются родственниками одного из представителей правящей партии. Однако в <Гражданском договоре> подобную информацию опровергли