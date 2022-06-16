Четверг, 16 Июня 2022 13:23

АрмИнфо.Посредничество Евросоюза в вопросах уточнения границ между Арменией и Азербайджаном и разблокированием региональных коммуникаций может привести к значительному ослаблению России на Южном Кавказе в целом. В первую очередь в силу попыток Москвы задействовать эти геополитические треки как рычаги давления на Армению и Азербайджан.

Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Центра поддержки гражданских инициатив "Свободный гражданин", политический аналитик Овсеп Хуршудян.

"В вопросе делимитации границ, к примеру, каждая позиция будет выторговываться сторонами именно у предоставляющей соответствующие карты РФ. Которая, соответственно, за каждую такую позицию будет выставлять им собственные требования. Аналогичным образом в Москве представляют собственные интересы в процессе деблокады коммуникаций. В котором, к примеру, российские военные планируют сопровождать азербайджанские грузы по территории Армении. В чем сама Армения совершенно не заинтересована", - заметил он.

Согласно аналитику, текущие шаги Брюсселя в направлении наращивания собственного посредничества по данным двум кейсам армяно­азербайджанской повестки существенно ослабляет перспективы реализации российских планов. Потому что в случае их удачного завершения данные процессы пойдут уже по международным нормам и наработкам. К примеру, по предусмотренным ОБСЕ процедурам. Отсюда возникает озабоченность Москвы в отношении обретения ЕС нового политического и экономического рычага на Южном Кавказе в виде посредничества в урегулировании армяно- азербайджанских отношений.

Попытку активизации Москвой пресловутого формата "3+3", точнее ввиду отказ Грузии в нем участвовать "3+2", Хуршудян считает отражением именно данных геополитических процессов с участием Запада. На его взгляд, РФ сегодня вновь вспомнила об этой идее с единственной целью предотвратить начавшееся продвижение Запада в регион. В то время как участника "3+3" Турцию в Москве как часть Запада не рассматривают, даже несмотря на ее членство в НАТО.

"Необходимо забыть о мифах и теоретических угрозах и попытаться анализировать ситуацию, отталкиваясь не от них или от прошлого, а от текущих геополитических реалий. А реалии в том, что Турция сама не считает себя Западом, предпочитая маневрировать между Западом и Россией с целью урвать свое. Отсюда турецкое беспокойство перспективой поражения РФ в войне с консолидированным Западом на территории Украины. После чего под контроль Запада может перейти тот же Южный Кавказ, что станет ударом по позициям и возможностям маневрирования Анкары", - заметил он.

В заключение аналитик напомнил, что противопоставляя себя Западу, пытаясь надавить на Запад в том или ином вопросе с целью обретения очередного куска, Турция всегда опиралась на Россию. И теперь ввиду перспективы исчезновения привычной для Турции сильной России, туркам уже не на кого будет опереться в торгах с Западом. Как результат Эрдогану придется подчиняться международным правилам, что совершенно не в его интересах и что сильно его беспокоит.