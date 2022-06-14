Вторник, 14 Июня 2022 16:33

АрмИнфо. Так или иначе, но поставки российского оружия Армении продолжатся. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Армения имеет для РФ стратегически важное значение на наших южных рубежах. И необходимо отметить, что параллельно турецкому усилению на Южном Кавказе и близлежащих регионах возрастают и значение, и роль Армении. Более того, географическое расположение Армении позволяет в случае необходимости оказать на Турцию военное давление в связке Россия - Армения. Что придает Еревану статус крайне важного и незаменимого союзника в глазах Москвы", - убежден эксперт.

В числе ожидаемых сложностей с поставками российских вооружений Пухов выделил кампанию Запада по блокированию, выдавливанию РФ из целого ряда международных форматов. По его прогнозам, это неминуемо коснется и военно-технического сотрудничества Москвы с партнерами, в результате чего в конце - концов Западу удастся вытеснить Россию с некоторых рынков по продаже вооружений. В результате чего российский ВПК уже не сможет приносить ежегодные $15 млрд.

"Ну и конечно, дополнительные сложности с поставками российских вооружений странам - союзникам несет затягивание нашей специальной военной операции на Украине. У нас сейчас там значительные потери в людях и технике, которые необходимо придется восполнять. Понятно, что этот фактор также негативно скажется на поставках за рубеж, в том числе союзникам. Причем, как в сроках, так и в ценах, которые неминуемо вырастут", - прогнозирует эксперт.

Тем не менее, упомянутые выше, роль и геополитическое значение Армении для РФ, согласно Пухову, не оставляют для Москвы иной альтернативы кроме продолжения поставок необходимой Еревану продукции ВПК. В этом свете, несмотря на все объективные трудности, поставки необходимых для усиления ВС Армении вооружений продолжатся. В том числе за счет оттеснения на второй план собственных нужд.