Вторник, 14 Июня 2022 16:32

АрмИнфо.Не представляя угрозы действующей власти, нынешняя внутриполитическая турбулентность в Армении может продлиться еще довольно долго. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Ситуация такова, что сегодня в армянском парламенте правящая партия имеет все возможности для принятия решений в одиночку, самостоятельно. В подобных условиях оппозиции остается лишь критиковать эти решения поскольку участвовать в их принятии она не может ввиду своей малочисленности. Что не оставляет ей иной альтернативы кроме как выплеснуть недовольство на улицу", - заметил он.

Отмечая наличие в распоряжении оппозиции до поры до времени ресурсов для поддержания текущей активности протестного движения, политолог подчеркнул отсутствие перспектив для ее наращивания. Последнее он обуславливает наличием самой большой социальной прослойки армянского общества, которая не доверяет ни власти, ни оппозиции.

Данная прослойка, согласно политологу, находится в политической апатии и участвовать в митингах просто не собирается. Более того, уже не желая голосовать за Никола Пашиняна, все эти люди совершенно не готовы поддерживать Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна. Которые для действующей власти служат пугалом для устрашения населения самой перспективой их возвращения. Еще более недоверие общества укрепляет сама оппозиция отсутствием озвучивания своей программы в случае гипотетического отстранения Пашиняна от власти.

"Таким образом, текущую ситуацию на внутриполитической арене можно сравнить с дореволюционной ситуацией - слабая власть, слабая оппозиция. Да, нынешние уличные акции очень похожи на те, что были до весны 2018- го. Но тогда поводами служили преимущественно социально-экономические проблемы, а сегодня просто звучат требования по отстранению от власти правящей силы. Последняя же просто ожидает, когда протесты спадут сами по себе или начнут раздражать людей. А все остальные просто наблюдают за происходящим со стороны. Понятно, что в подобных условиях создать риски для власти в кратко- и среднесрочной перспективе протестное движение не может", - прогнозирует Искандарян.