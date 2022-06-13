Понедельник, 13 Июня 2022 13:54

АрмИнфо. Внутри Азербайджана в больших масштабах генерируется неприязнь к русским. Подобного мнения придерживается депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцах по вопросам обороны Тигран Абраамян.

По убеждению депутата, на фоне российско-украинского кризиса работа азербайджанских сайтов/телеграм-каналов больше, чем антироссийская пропаганда.

Картина становится более четко, продолжил Абраамян, если учесть аффилированность или прямое подчинение этих площадок различным государственным структурам или представителям правящей элиты.

"Ненависть к российским военнослужащим, сарказм, цинизм, оскорбительные высказывания в адрес убитых/раненых/пленных военнослужащих свидетельствуют о том, что внутри Азербайджана генерируется масштабная неприязнь к русским. Понятно, что российская сторона всё это фиксирует, но пока не ясно, когда будут задействованы российские контрмеры", - отметил он.

При этом Абрамян полагает, что нужно еще понять, проанализировать, как эти и другие явления отразятся на российско-азербайджанских отношениях после российско-украинского кризиса.

"Это возможно для Армении не только с учетом союзнических отношений с Россией, но и ключевой роли РФ в процессах Армения-Азербайджан-Арцах.

В любом случае, любое развитие российско-азербайджанских отношений будет иметь свое влияние на наш регион", - резюмировал депутат.

Отметим, что на фоне российской военной операции на Украине и ярко выраженной антироссийской риторике азербайджанских СМИ, Роскомнадзор заблокировал в России ряд СМИ Азербайджана.

А на днях на территории Азербайджана более чем на неделю был заблокирован РИА Новости в ответ на неугодное интервью с госминистром Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном, опубликованное на данном медиресурсе. Сайт российского госагентства был разблокирован лишь после того, как интервью с Бегларяном было удалено. Отметим, что в конце прошлой недели также стало известно, что власти Азербайджана не продлили контракт на работу главного редактора Спутник -Азербайджан в стране.