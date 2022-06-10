Пятница, 10 Июня 2022 16:38

АрмИнфо.Заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Кара Макдональд в рамках визита в Ереван встретилась государственными чиновниками, а также защитниками демократии, свободы слова и прав человека.

"В контексте 30-летия установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, Кара Макдональд подчеркнула приверженность США делу оказания помощи армянскому народу в построении будущего на основе общих демократических ценностей", - говорится в сообщении американского посольства США.

При этом в дипломатическом представительстве опубликовали фотографии со встреч Кары Макдональд в Ереване, из которых ясно, что она провела встрече в Минюсте, в МИД РА, встретилась с рядом политических сил РА имеющих прозападную ориентацию (Арам Саркисян, Мане Тандилян, Тигран Хзмалян, Левон Зурабян), а также с представителями гражданского общества.

Отметим, что накануне вечером представитель Госдепа США, согласно сообщению оппозиционного блока "Армения" встретилась с представителями и фракции "Честь имею" и "Армения". Во встрече приняли участие Арам Вардеванян, Анна Григорян, Гегам Манукян и Тагуи Товмасян.

Примечательно, что согласно сообщению того же посольства США в РА, накануне в Ереване состоялся прием, посвященный "Месяцу Гордости" (Pride Month- празднуется мировым ЛГБТ-сообществом в июне, который считается месяцем гордости для сексуальных меньшинств - ред.).

Согласно американскому дипломатическому представительству, в приме приняли участие посол США в РА Линн Трейси, Кара Макдональд. Согласно фотографиям с мероприятия, на приеме также присутствовали глава делегации ЕС в РА Андреа Викторин, посол Франции в РА Анн Луйо, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джон Патрик Галлагер, посол Королевства Нидерландов Нико Схермерс.