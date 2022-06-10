Пятница, 10 Июня 2022 13:05

АрмИнфо. В этом году традиционный излюбленный праздник ереванцев и гостей столицы фестиваль ©Yerevan Wine Days прошел с 3 по 5 июня, на котором были представлены более 200 видов вин 37 отечественных производителей.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо, организаторы мероприятия, представляющие компанию EventToura, рассказали, что как и годом ранее, география Фестиваля охватила все, известные своими винными традициями, регионы Армении. В частности, на павильонах были представлены вина из Арени (Вайоцдзорская область), Прошяна (Котайкская область), Бамбакашата (Армавирская область), Иджевана (Тавушская область), Араратской области, Арцаха и др.

Было отмечено, что молодые виноделы, которые впервые принимали участие в фестивале подошли с особой ответственностью к мероприятию. До участия команда EventToura провела подготовительные работы с новичками, оказывая как консультационную, так и практическую помощь. В этом году их число достигло 10, как и годом ранее.

На вопрос о том, какой литраж вина удалось реализовать в рамках фестиваля, организаторы сообщили, что в результате обсуждений с участниками можно констатировать, что последние остались довольны итогами, реализовав на винном празднике объемы выше ожидаемых. Для многих бизнесов ©Yerevan Wine Days, по словам представителей EventToura, считается лучшим маркетинговым инструментом.

В общей сложности, число посетителей фестиваля в этом году достигло 60 тыс., в ежедневном же разрезе их количество достигало до 25 тыс.

Напомним, что ранее в беседе с корреспондентом АрмИнфо соучредитель фестиваля Мери Бадалян сообщила, что в прошлом году ©Yerevan Wine Days посетило порядка 35 тыс. человек.

Отметим, что фестиваль Yerevan Wine Days проводится в Армении ежегодно, начиная с 2017 года на нескольких центральных улицах Еревана - Сарьяна, Московяна и Туманяна. Цель мероприятия - развитие энотуризма.