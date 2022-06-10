Пятница, 10 Июня 2022 12:44

АрмИнфо.Вне всяких сомнений, Баку при поддержке Анкары будет пытаться зафиксировать де юре итоги собственной агрессии в отношении Арцаха. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Речь идет об оккупированной в результате 44-х дневной агрессии территории Арцаха, а также об окончательном статусе Арцаха. Полагаю, что в свете стартовавшего на различных международных площадках обсуждения окончательного статуса Арцаха, решить этот вопрос одним махом в соответствии с собственными представлениями Азербайджану будет невозможно. Несмотря на все желание Баку этого достичь", - заметил он.

Оценивая стремление Азербайджана захватить оставшуюся армянской часть Арцаха, деарменизировать ее, фактически учинив там очередной геноцид, академик подчеркнул, что осуществить задуманное в ближайшем будущем Алиеву не удастся. В том числе ввиду дислокации российских миротворческих сил, а также международного обсуждения возможности уточнения будущего статуса Арцаха. По его оценкам, все это помешает Азербайджану достичь задуманного одним махом. Что побудит Алиева попытаться сделать это постепенно.

Турция в свою очередь, согласно тюркологу, будет пытаться использовать собственное влияние и участие в таких международных форматах как 2+3" в том числе с целью содействовать Азербайджану в вопросе решения арцахской проблемы в рамках интересов Баку. При этом, основной и неизменной с 1991 года целью Анкары на Южном Кавказе, на его взгляд, является вовлечение всего региона в зону собственного влияния.

"Должен отметить, что поражение Армении в 44-х дневной войне открыло перед Турцией новые, благоприятные обстоятельства и возможности для достижения этой давней цели. А именно более интенсивно и агрессивно давить на Армению посредством Азербайджана с целью превратить свои цели в реальность. Все эти экспансионистские намерения Анкара маскирует разговорами о мире, сотрудничестве и стремлении урегулировать конфликты. Такова турецкая геополитика, таковы ее реальные цели", - подытожил академик