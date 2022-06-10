Пятница, 10 Июня 2022 12:43

АрмИнфо. Вне всяких сомнений, Иран сегодня беспокоит возможность прокладки через армянский Сюник "Зангезурского коридора", а вовсе не делимитация - демаркация границ между Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение выразила АрмИнфо ассоциированный эксперт АИМОБ, иранист Эмма Бегиджанян.

"Несмотря на упоминание армянскими СМИ вопросов связанных с уточнением границ в качестве одной из основных тем последнего телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом ИРИ Эбрахимом Реиси, в реальности главы государств обсуждали, все-таки, вопрос коридора. Я отслеживала реакцию иранских СМИ на заявление Алиева относительно якобы достигнутой с Пашиняном договоренности по открытию этого коридора. И могу сказать, что именно этот вопрос представляет для Тегерана основной интерес. Хотя бы потому, что аналогичный коридор Азербайджану уже предоставляет сам Иран. В то время как делимитация и демаркация для них всего лишь производны", - подчеркнула она.

По оценкам эксперта, подобные заявления Алиева вызывают беспокойство не только в самой Армении, но и в Иране. Особенно на фоне того, как периодически заявляющие о невозможности прокладки экстерриториального коридора армянские чиновники предпочитают хранить молчание в ответ на заявления Алиева. Отсутствие заявлений Еревана о лжи Баку, согласно Бегиджанян, вызывает состояние неопределенности и вопросы отнюдь не только в Армении. Отсюда возникает необходимость в телефонных беседах на самом высшем уровне.

Меж тем, по оценкам ираниста, именно скорейшая реализация проекта строительства автотрассы "Север - юг" могла бы пресечь "коридорные" заявления из Баку. Делаемые отнюдь не в рамках логики разблокирования региональных коммуникаций, а с целью добиться для себя и Анкары экстерриториального коридора, позволяющего впоследствии реализовать далеко идущие геополитические планы. направленные в том числе против Ирана.

"Факт в том, что наши интересы в этом вопросе совпадают исключительно с интересами ИРИ. Но существенных шагов Армении в направлении пресечения экспансионистских поползновений турецко-азербайджанского тандема н собственную территорию я, к сожалению, не вижу. И та же интенсификация взаимных визитов наших и иранских высших должностных лиц говорит о том, что в отличие от Еревана, в Тегеране свои интересы осознают и осознают прекрасно. И наше счастье, что эти интересы совпадают с нашими", - подытожила иранист.