Среда, 8 Июня 2022 14:47

АрмИнфо. Совершенно ничем не спровоцированное убийство армянского военнослужащего, охранявшего госграницу Армении с Азербайджаном, стало свидетельством того, что именно убийства продолжают оставаться основным козырем, можно сказать политическим кредо Алиева.

Подобное мнение выразил АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

28 мая в результате обстрела со стороны азербайджанских военных на участке границе в Сюникской области Армении смертельное ранение получил военнослужащий ВС Армении Давид Варданян.

"Война закончилась. Из общей проблемы выбраны различные треки, по которым вроде как имеет место процесс урегулирования. Но мы видим, что Алиев продолжает стрелять и убивать. И он будет делать все, чтобы сохранить возможность стрелять и убивать. Потому что в противном случае он лишится любимого занятия - патриотичных игр на почве ненависти ко всему армянскому. Почвы периодически удобряемой убийствами на границе. Перестав убивать армян, алиевский режим лишится зоны комфорта, самого смысла существования. Образ врага в лице армянина, которого необходимо убивать, является фундаментом династического режима Алиевых", - подчеркнул он.

Согласно Меграбяну, при нормальном положении вещей итоги Брюсселя - 3 должны были стать хорошей основой для перевода армяно-азербайджанских отношений в более или менее предсказуемое русло. Чего, однако, не случилось, хотя бы просто потому, что продвижение даже на миллиметр в переговорном процессе имеет место за счет того же самого миллиметра в пресловутой зоне алиевского комфорта.

"Все это придает привлечению к ответственности Алиева за его стрельбу и патологическую склонность к насилию и убийствам экзистенциальную важность. Для Армении необходимо разоблачить связь между убийствами армянских военнослужащих и их политической стоимостью. Разоблачить и выставить на публичное обозрение, прежде всего, в самой Армении. Что в числе всего прочего также станет шагом в направлении достижения диверсификации всей внешней политики Армении. Сделать это будет, конечно, не так легко - игра предстоит тонкая и жесткая. Но главное, что у Армении в этот раз есть на руках козыри, которые нужно только правильно разыграть", - подытожил Меграбян.