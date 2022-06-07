Вторник, 7 Июня 2022 14:21

АрмИнфо. Очевидная неспособность Совбеза ООН выполнять функции структуры обеспечения глобальной безопасности, отсутствие признаков жизни у ОБСЕ порождают важнейший вопрос о необходимости выработки новых подходов в постройке эффективной архитектуры европейской безопасности. Подобное мнение выразил АрмИнфо профессор политологии Факультета международных отношений ЕГУ Гарик Керян.

"Также очевидно, что текущее обострение военно-политической ситуации на европейском континенте является следствием кризиса системы обеспечения европейской безопасности и отсутствия эффективного взаимодействия Запада и РФ в данном вопросе. А Запад однозначно считает виновником обвала данной системы РФ. Вынужден отметить, что вина последней во всем далеко не столь однозначна, а Вашингтон и Брюссель имеют во всем происходящем свою долю вины", - заметил он.

В этом свете, профессор напомнил, что еще до Украины Москва неоднократно демонстрировала готовность развивать всеобъемлющий и конструктивный диалог с НАТО, США и ЕС вокруг вопросов региональной и глобальной безопасности. В ответ на что последние продемонстрировали в отношении гарантий безопасности избирательный подход. В частности, выразив готовность к переговорам вокруг контроля над вооружениями и предотвращению военных инцидентов, но дистанцировавшись от приоритетного для Москвы вопроса расширения НАТО.

Отмечая жесткую позицию Москвы в данном вопросе, Керян подчеркнул, что вечная конфронтация с Западом никогда не исходила из интересов РФ. Особенно на фоне огромного ущерба от санкций. Все это рождает понимание необходимости равноправного диалога РФ с Западом вокруг формирования внеблоковой гармоничной системы безопасности в Европе. С учетом интересов РФ и других государств.

"Представляется, что теперь США и союзники еще раз внимательно и в конструктивной обстановке все-таки рассмотрят инициативы РФ в области безопасности. С целью рассеять озабоченность Москвы. Подобный подход поспособствует старту эффективного диалога с целью формирования стабильного и безопасного ареала от Лиссабона до Владивостока. В конце концов, западным стратегам необходимо понять, что без учета интересов ядерной державы в лице России архитектуры безопасности и мира в Европе и гораздо шире в мире быть не может. Этого требуют переговоры на равных с Кремлем", - подытожил профессор.