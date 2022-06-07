Вторник, 7 Июня 2022 13:57

АрмИнфо. Ереван пойдет на сотрудничество в том числе с Анкарой и Баку, если этого потребуют в Брюсселе и Москве. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-глава МИД Арцаха Арман Меликян.

"Это является прямым следствием поражения в 44-х дневной войне. Соответственно, действующая армянская власть неспособна не только защищать интересы Армении, но и элементарно их четко сформулировать. Хотим мы того или нет, но Армения утеряла государственность. А ее обретение требует нестандартных подходов. Которых не проявляет ни власть, ни митингующая оппозиция", - подчеркнул он.

Как результат будущее Арцаха, по оценкам дипломата, зависит от поведения властей Армении в контексте геополитических событий. И в свете приоритетной нацеленности премьера Пашиняна на собственное сохранение у руля, действия власти в направлении обеспечения безопасности Армении и Арцаха в лучшем случае нацелены на краткосрочную перспективу. В то время как решение данной задачи требует долгосрочных стратегий.

Как результат правительство Пашиняна, согласно Меликяну, оказалось под мощным давлением Турции и Азербайджана. И не имея четко сформулированных интересов, соответственно повестки, способно лишь тянуть время под предлогом процессов делимитации и демаркации. Все это приводит к тому, что вместо использования имеющегося времени с целью разработки соответствующей стратегии Ереван ограничивается разговорами о реализации социальных программ по поддержке Арцаха.

"Постбрюссельское же заявление Шарля Мишеля о "правах этнического населения Карабаха" свидетельствует о том, что вопрос самоопределения и суверенитета Арцаха с политической повестки просто убран. И для Евросоюза абсолютно все равно каким будет будущий статус Арцаха и в составе какого государства. Главное - поступление в Европу азербайджанских энергоносителей через Турцию. Как результат Армения и Арцах сегодня оказались даже в худшей ситуации чем в начале 90-х", - подытожил дипломат.