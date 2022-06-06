Понедельник, 6 Июня 2022 17:07

АрмИнфо.Нельзя исключать, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть востребованы на освобождаемых территориях Украины и в республиках Донбасса, заявил журналистам глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдёт в Ереване в понедельник. Проведёт его спикер Госдумы РФ, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.

"Нельзя исключать, что востребованы будут миротворцы из стран ОДКБ и на освобождённых территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик", - заявил Картаполов журналистам, передает РИА Новости.

Как добавил депутат, "мы вряд ли согласимся с тем, что какие-то страны НАТО под видом миротворцев попытаются туда залезть". Политик подчеркнул, что миротворческая миссия ОДКБ востребована. Он привёл пример выполнения задач миротворческой миссией РФ в Нагорном Карабахе, а также напомнил о привлечении миротворцев во время январских событий в Казахстане.

Говоря о едином правовом пространстве для обеспечения деятельности миротворческих сил ОДКБ, Картаполов добавил, что парламентарии работают над специальными модальными законами. "Это законы, которые очень схожи и позволяют правоприменять их на территориях всех государств (членов ОДКБ - ред.) с равными последствиями для всех", - резюмировал глава комитета Госдумы РФ.

По заявлению Минобороны РФ главной целью операции является освобождение Донбасса. В ходе спецоперации российские военные сообщили о взятии под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.