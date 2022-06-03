Пятница, 3 Июня 2022 12:28

АрмИнфо. Ничейный результат войны в Украине существенно укрепит тылы Эрдогана и Алиева на Южном Кавказе в том числе в отношениях с Западом. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель общественной организации ''Cвободный гражданин'' Овсеп Хуршудян.

"В этом случае Анкара и Баку получат возможность сопротивляться давлению Запада, не требовать решения конфликтов, отталкиваясь от международного права, уважения прав человека, борьбы с коррупцией и т.д. И как только Запад потребует всего этого от них, Эрдоган с Алиевым немедленно прибегнут в том числе к энергетическому шантажу, угрожая геополитическим разворотом в сторону РФ. В этом смысле Армении и Арцаху связывать особых надежд с ничьей в Украине явно не стоит", - считает он.

Тем не менее, прогнозировать ничейный результат в украинкой войне эксперт не берется. По его оценкам, скорее Россия добровольно откажется от Украины, потерпев там поражение. Исключая возможность полного разгрома РФ, Хуршудян, тем не менее, считает уход РФ из Украины лишь вопросом времени. На его взгляд, к этому ведут существующие тенденции.

Оценивая текущие преимущества и удачное продвижение российской армии в ходе боевых действий в Украине как закономерный результат мобилизации, позволяющий Москве добиться подавляющего численного превосходства, эксперт считает данную тенденцию временной. В первую очередь в силу очевидности геополитических реалий согласно которым даже захватив всю Украину, удержаться там России не удастся.

"Это не хорошо и не плохо, это геополитические реалии. Россия может оккупировать всю Украину, но держать ее под оккупацией Россия не может. В любом случае это будет кратковременная победа. Что же касается ничьи, то в этом случае неминуемое сближение того же Азербайджана с РФ будет сопровождаться процессами наподобие парухского. Москве придется платить цену Баку за лояльность. Разумеется за счет армянских интересов. Думаю, что в Ереване все эти перспективы прекрасно осознают. Отсюда некоторая активизация контактов с Западом. В том числе по части обеспечения безопасности. Думаю, что рост интереса Запада к нашему региону дает нам возможности, пренебрегать которыми уж точно не стоит", - подытожил Хуршудян.