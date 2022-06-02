Четверг, 2 Июня 2022 14:31

АрмИнфо. Отношение к Армении диктуется геополитическим вектором Еревана. Существующим и тем, каким он может быть в будущем. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Окружающему нас внешнему миру совершенно безразлично то, какие политические порядки действуют в нашей стране сейчас, и то, какими они будут в будущем. И лишь очень немногих интересует степень демократизации нашей страны, что в целом, вопросов не вызывает. Это должно интересовать лишь нас, другим это совершенно не интересно", - заметил он.

Аналогичным образом - в свете внешнеполитической ориентации Армении, согласно Навасардяну, увязывается и отношение внешних сил и центров силы к Арцаху. В этом свете, он с сожалением отметил, что судьба арцахских армян, по большому счету, никого в мире не волнует.

На фоне подобного восприятия Армении и Арцаха в мире, Армения, согласно эксперту, однозначно рассматривается как страна, находящаяся в орбите РФ. Как страна, практически не допускающая каких-либо отклонений от этой орбиты. Даже с учетом последних нейтральных голосований Еревана в ООН и других международных структурах в свете российского военного вторжения в Украину. "Проблема здесь не только и не столько в текущих реалиях, сколько в перспективах Армении. Последние, к сожалению, выглядят малоутешительно - чем дальше, тем в более сложной ситуации мы оказываемся. Вернемся хотя бы к той же арцахской проблеме. В чем, к примеру, интерес коллективного Запада в обретении Арцахом статуса, выгодного для Армении, если Армения остается сателлитом РФ? Почему Запад должен быть заинтересован именно в независимом статусе Арцаха, а не в том, чтобы Арцах оказался в Азербайджане, если этого совершенно не требуют и не подразумевают его геополитические интересы", - подытожил Навасардян.