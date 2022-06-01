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 Среда, 1 Июня 2022 14:30
Алина Оганесян

Секретарь Совбеза: Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха

Секретарь Совбеза: Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха

АрмИнфо. Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Секретаря Совбеза РА добавил, что после 44 дневной войны, возросла и роль России здесь. "Она была и до этого, но после 44-дневной особенно возросла в виде миротворческого контингента, размещенного в Нагорном Карабахе", - заявил Григорян, касаясь скандальных заявлений депутатов от правящей силы "Гражданский договор" в адрес арцахцев и Арцаха.

Он также напомнил, что Армения продолжает оказывать Арцаху социально­экономическую помощь, и она достигла беспрецедентного уровня. По его словам, только в 2021 году Армения предоставила Арцаху 400 млн. драм помощи, которая в каком-то смысле содержит компонент безопасности. "И в этом плане Армения продолжает быть компонентом  безопасности для Арцаха", - сказал Григорян в интервью civilnet.am.

В этом ключе он отметил, что Армения, зная, что является, в глобальном смысле, основным столпом для армянской государственности, всегда оказывала содействие Арцаху в решении существующих проблем, в том числе в области безопасности.

"Полагаю, Армении и впредь продолжит это делать. Но, мы должны также учитывать геополитические подвижки, и в некоторых случаях под угрозой может оказаться суверенитет Армении.  И полагаю, в этом контексте были выражены мысли о том, что Армения имеет проблемы с точки зрения своего суверенитета. И этот вопрос остается ключевым фактором для нашей правящей силы, и нужно сделать всё, чтобы защитить суверенитет РА. Все сделать необходимое  для этого", - сказал он.

На уточнение, то есть всё же есть разделение государственных интересов Армении и Арцаха, Григорян заверил, что это не разделение государственных интересов, а лишь понимание, где находится центр, и что приоритет. "Если не будет Армении, не будет Арцаха", - сказал он.

На замечание журналиста, что без Арцаха не будет и Армении, Григорян, в частности сказал: "Есть такое, поэтому Армения прилагает большие усилия для защиты и безопасности Арцаха. И в повестке внешней политики большую роль играет Арцах".

Касаясь процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, Григорян заверил, что комиссия уполномоченная заниматься этим вопросам, будет обсуждать пограничные вопросы и связанные с безопасностью. В этом ключе он еще раз напомнил о предложении армянской стороны о зеркальном отводе войск для создания более благоприятной, спокойной атмосферы для проведения процесса делимитации и демаркации.

Касаясь переговоров в Брюсселе, Григорян отметил, что власти Армении делают всё, чтобы они были прозрачными, дабы не допустить поводов для спекуляций.

На вопрос, будет ли включать в себя вопрос Нагорного Карабаха всеобъемлющий мирный договор с Азербайджаном, секретарь Совбеза Армении отметил, что естественно. В этом ключе он напомнил о 5 предложениях Азербайджана, ответных пунктах Армении. Где как заверил секретарь Совбеза, отмечаются, в том числе и вопросы безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, из которого должен исходить и статус Арцаха. "Естественно, мир не может не касаться Нагорного Карабаха. По большому счету, два других ключевых вопроса, связанных с границами и разблокировкой коммуникаций серьезно взаимосвязаны с Нагорным Карабахом. Полагаю, если бы не было карабахского вопроса, вряд ли были бы и те два вопроса", - сказал он.

Он также заверил, что и в Москве и в Брюсселе обсуждаются одни и те же вопросы, в том числе и статус Арцаха.  


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