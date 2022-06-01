Среда, 1 Июня 2022 14:30

АрмИнфо. Армения продолжает оставаться гарантом безопасности Арцаха. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Секретаря Совбеза РА добавил, что после 44 дневной войны, возросла и роль России здесь. "Она была и до этого, но после 44-дневной особенно возросла в виде миротворческого контингента, размещенного в Нагорном Карабахе", - заявил Григорян, касаясь скандальных заявлений депутатов от правящей силы "Гражданский договор" в адрес арцахцев и Арцаха.

Он также напомнил, что Армения продолжает оказывать Арцаху социально­экономическую помощь, и она достигла беспрецедентного уровня. По его словам, только в 2021 году Армения предоставила Арцаху 400 млн. драм помощи, которая в каком-то смысле содержит компонент безопасности. "И в этом плане Армения продолжает быть компонентом безопасности для Арцаха", - сказал Григорян в интервью civilnet.am.

В этом ключе он отметил, что Армения, зная, что является, в глобальном смысле, основным столпом для армянской государственности, всегда оказывала содействие Арцаху в решении существующих проблем, в том числе в области безопасности.

"Полагаю, Армении и впредь продолжит это делать. Но, мы должны также учитывать геополитические подвижки, и в некоторых случаях под угрозой может оказаться суверенитет Армении. И полагаю, в этом контексте были выражены мысли о том, что Армения имеет проблемы с точки зрения своего суверенитета. И этот вопрос остается ключевым фактором для нашей правящей силы, и нужно сделать всё, чтобы защитить суверенитет РА. Все сделать необходимое для этого", - сказал он.

На уточнение, то есть всё же есть разделение государственных интересов Армении и Арцаха, Григорян заверил, что это не разделение государственных интересов, а лишь понимание, где находится центр, и что приоритет. "Если не будет Армении, не будет Арцаха", - сказал он.

На замечание журналиста, что без Арцаха не будет и Армении, Григорян, в частности сказал: "Есть такое, поэтому Армения прилагает большие усилия для защиты и безопасности Арцаха. И в повестке внешней политики большую роль играет Арцах".

Касаясь процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, Григорян заверил, что комиссия уполномоченная заниматься этим вопросам, будет обсуждать пограничные вопросы и связанные с безопасностью. В этом ключе он еще раз напомнил о предложении армянской стороны о зеркальном отводе войск для создания более благоприятной, спокойной атмосферы для проведения процесса делимитации и демаркации.

Касаясь переговоров в Брюсселе, Григорян отметил, что власти Армении делают всё, чтобы они были прозрачными, дабы не допустить поводов для спекуляций.

На вопрос, будет ли включать в себя вопрос Нагорного Карабаха всеобъемлющий мирный договор с Азербайджаном, секретарь Совбеза Армении отметил, что естественно. В этом ключе он напомнил о 5 предложениях Азербайджана, ответных пунктах Армении. Где как заверил секретарь Совбеза, отмечаются, в том числе и вопросы безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, из которого должен исходить и статус Арцаха. "Естественно, мир не может не касаться Нагорного Карабаха. По большому счету, два других ключевых вопроса, связанных с границами и разблокировкой коммуникаций серьезно взаимосвязаны с Нагорным Карабахом. Полагаю, если бы не было карабахского вопроса, вряд ли были бы и те два вопроса", - сказал он.

Он также заверил, что и в Москве и в Брюсселе обсуждаются одни и те же вопросы, в том числе и статус Арцаха.