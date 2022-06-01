Среда, 1 Июня 2022 11:28

АрмИнфо. Надежды Еревана на Вашингтон в вопросе разблокировки границ Анкарой беспочвенны. Хотя понятно, что армяно-турецкую границу держит под замком в одностороннем порядке именно Турция. Подобное мнение выразил АрмИнфо старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский.

"Американское внимание в отношении армяно-турецкого процесса, конечно, бесспорно. Другой вопрос, что Турция ну никак не является страной однозначно находящейся под влиянием США. И это несмотря на членство в НАТО и другие связи с США. В этом свете, я не оцениваю ожидания и надежды руководства Армении на скорую нормализацию отношений с Турцией как соответствующие внутри турецким реалиям и трендам. В том числе в силу согласованности армянского трека турецкой политики с Баку", - заметил он.

По прогнозам востоковеда, ожидать от Анкары суверенных, свободных от предусловий в отношении Еревана шагов не приходится. Как минимум, до отсутствия положительных подвижек в направлении достижения подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. В то время как последний имеет в отношении данной перспективы большие ожидания, о чем говорит прямо.

На взгляд Надеин-Раевского, для Азербайджана в свою очередь переговоры Армении с Турцией и любые шаги Анкары навстречу Еревану являются инструментами для достижения прогресса в собственных переговорах с Арменией. Особенно в условиях, когда сама Турция, собственно, особых преференций от нормализации отношений с Арменией не ожидает. Соответственно, и торопиться туркам, на его взгляд, совершенно некуда.

"Отсюда и текущая неопределенность относительно перспектив процесса по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Обратите внимание - процесс идет уде почти полгода, состоялось три встречи спецпредставителей. А об их итогах ничего не известно даже экспертно­аналитическому сообществу, не говоря уже об обществе. Более того, в целях создания атмосферы доверия Ереван по-прежнему не озвучивает ни одно из своих требований, связанных с восстановлением исторической справедливости. Анкара же тянет время в интересах Баку, и в случае чего в любой момент может выставить собственные предусловия", - подытожил востоковед.