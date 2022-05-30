Понедельник, 30 Мая 2022 14:20

АрмИнфо.На фоне того. как в течении 25 лет одержавшей победу Армении и посредникам МГ ОБСЕ не удалось убедить Азербайджан на независимость Арцаха или его присоединение к Армении, представить себе согласие Баку после подписания заявления от 9- го ноября довольно трудно. Подобное мнение выразил АрмИнфо общественно-политический деятель, публицист Ваграм Атанесян.

"Решения всегда исходят из возможностей - ресурсов. Соответственно, ожидать решений в вопросе статуса Арцаха в условиях, когда возможности Армении во всех смыслах на минимуме, скажем так, нереалистично. Сегодня мы, по большому счету, в ситуации вне игры. Украина начисто уничтожила даже теоретическую возможность международной консолидации в этом вопросе. Идет холодная война и единственная международная консолидация в вопросе Арцаха сводится к необходимости достижения окончательного урегулирования исключительно путем переговоров", - заметил он.

На подобном фоне, единственным оптимальным вариантом урегулирования Атанесян считает согласие сторон на замораживание обсуждений относительно решения проблемы Арцаха. А делимитация - демаркация границ, нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном вполне могут идти своим чередом, не соприкасаясь с вопросом уточнения статуса Арцаха. Последний, на его взгляд, должен оставаться в рамках текущего статус-кво в виде присутствия российских миротворцев.

Окончательное решение вокруг статуса Арцаха в виде взаимоприемлемого политического соглашения политик считает вопросом далекого будущего. Обязательным предусловием, для которого, на его взгляд, является сохранение региональной стабильности и возможность вывода Азербайджана в поле политической конструктивности. Иными словами, подписание договора об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном без уточнения статуса Арцаха.

"Пакетное урегулирование конфликта, так как это представляют себе в Армении и Азербайджане, полагаю, невозможно. Слишком уж глубоки корни его возникновения. Теперь же геополитические противоречия на Южном Кавказе в целом еще более углубились и обострились, что не оставляет для подобного урегулирования ровно никаких шансов. Конкуренция между Россией и Западом за регион будет лишь расти", - прогнозирует он.

В подобных же условиях единственной альтернативой безоговорочному признанию, скажем так, одной из сторон собственного поражения, на его взгляд, является достижение согласия в вопросе сохранения текущего статус- кво в Арцахе. По его оценкам, вокруг этого могут достичь определенного согласия даже находящиеся в состоянии холодной войны Запад с РФ.