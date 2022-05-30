Понедельник, 30 Мая 2022 12:10

АрмИнфо.Реальные политические процессы давно протекают не в парламент Армении, а на площади Франции. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил депутат НС РА от оппозиционной фракции "Честь имею", Айк Мамиджанян на уточнение о целесообразности проведения 3 июня внеочередного заседания парламента, инициированного оппозицией, ввиду того, что правящее парламентское большинство уже заявило, что не примет участие в его работах.

"Если бы мы в своих действиях руководствовались желаниями и повесткой фракции "Гражданского договора", то большей части Армении уже давно бы не было. Мы действуем в соответствии со своей проармянской повесткой, направленной на обеспечение существования армянского государства", - сказал оппозиционер.

Напомним, что парламент Армении созовет внеочередное заседание 3 июня в 16?00 по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях.

Правящая фракция "Гражданский договор" заявила, что не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. В ГД заявили, что не поддадутся на политический шантаж и не примут участия во внеочередном заседании, но продолжат защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах.