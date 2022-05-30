|Экологическое сообщество Армении выступает против поправок в Кодексе РА о недрах
|Зурабишвили: Мир в нашем регионе - это то, что нам нужно для экономического развития и стабильности Армении и Грузии
|Зампред РПА: Участникам начавшейся в Роттердаме Политической Ассамблеи ЕНП вручены буклеты о последних событиях в Армении
|Посольство Туркменистана организовало вело пробег турнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда.
|Следствие по делу об избиении пожилых людей в Гюмри в ходе оппозиционного автопробега завершено
|За последнюю неделю в Армению подтвердилось 24 новых случая заражения коронавирусом, скончался 1 человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Опрос MPG: Большинство населения недовольны внутриполитической ситуацией в Армении
|Опрос: В Армении выражают категоричное несогласие с возможным переходом Арцаха в состав Азербайджана
|В результате столкновений между полицейскими и демонстрантами в Ереване пострадавшие есть с обеих сторон
|Таможенный атташе: Причина скопления на КПП <Верхний Ларс> - низкая пропускная способность
|С 14 июня ЮКЖД приступает к осуществлению перевозок по маршруту Ереван-Батуми-Ереван
|Генпрокуратура требует конфискации имущества Сейрана Оганяна
|Давид Амбарян назначен замглавы МЧС Армении
|Прогноз: Даже несмотря на холодную войну, Запад с РФ способны достичь согласия в вопросе сохранения текущего статус-кво в Арцахе
|Мирзоян: Ситуация в Южно-кавказском регионе продолжает оставаться нестабильной и напряженной
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от Турции в процессе нормализации двусторонних отношений
|Станислав Зась: В ОДКБ готовы к защите интересов государств-членов в режиме 24/7
|Между участниками Движения сопротивления и полицейскими произошли столкновения у третьего правительственного здания
|Оппозиционер: Реальные политические процессы давно протекают не в парламент Армении, а на площади Франции
|В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение
|МИД Армении осудил провокацию ВС Азербайджана, в результатe которой погиб военнослужащий ВС РА
|Мирзоян Алиеву: Не Азербайджан создавал МГ ОБСЕ и не ему ее распускать
|Оппозиционные силы в Армении и Арцахе проведут сегодня общереспубликанские митинги
|Инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Армении по вопросу Арцаха
|От вражеской пули тяжелое ранение получил военнослужащий-срочник ВС РА Давид Варданян
|Встреча мэра Парижа с президентом Арцаха вызвала истерику в Баку
|Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозицией
|Полиция Армении заключила под стражу членов группы "Сасна црер"
|Армянская повестка: стратегия без комплексов - оппозиционер
|Ереван отреагировал на выпады Алиева в адрес Армении и Арцаха, призвав воинственной риторикой не торпедировать переговоры
|Госминистр Арцаха Алиеву: результаты делимитации и демаркации с Арменией не могут повлиять на нынешний и будущий статус НКР
|Высшее руководство Арцаха вступилось за Аветика Чалабяна и призывает прокуратуру Армении выпустить его на свободу
|У Армении новые послы в Южной Корее, Чили, Сан-Марино и на Кипре
|В Армении отмечают День Первой Республики
|В Ереване состоялись армяно-болгарские межмидовские политические консультации
|Алиев: Если Ереван и Баку определяют границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?!
|Премьер Армении и посол Франции обсудили посреднические усилия Парижа в рамках МГ ОБСЕ
|В Ереване находится мэр Парижа
|Глава МО Армении и командующий миротворческим контингентом РФ в Арцахе обсудили текущую ситуации в зоне ответственности миссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян назвал конструктивной первую встречу национальных комиссий по делимитации и безопасности границ между Армении и Азербайджаном
|Президент Армении высказался о перспективах мирного урегулирования в Нагорном Карабахе и вероятности оказания Ереваном военной помощи Москве в рамках ОДКБ
|Спикер парламента Армении и президент Черногории обсудили гуманитарные вопросы, возникшие после 44-дневной войны
|Сторонники Движения сопротивления перекрыли трассу Ереван-Севан в районе города Чаренцаван
|Премьер Армении и посол России обсудили роль МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Армения запретила ввоз в страну приматов и грызунов на фоне распространения в мире оспы обезьян
|Эдвард Налбандян выпустил сборник статей "Нагорный Карабах: рентген конфликта"
|Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ
|Прогноз: США окажут на Турцию давление с целью нормализации отношений с Арменией
|Лавров: Американские биолаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии
|Премьер-министр Армении и президент Черногории за укрепление сотрудничества и кооперацию
|Болгария приветствует шаги Армении по улучшению региональной ситуации
|Глава МИД Азербайджана счел встречу в Брюсселе очень полезной и продуктивной
|ЕС готов усилить поддержку мер, направленных на установление мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар
|Госсекретарь США приветствовал первое заседание армяно-азербайджанских пограничных комиссий
|Мнение: Противостояние между Россией, Белоруссией и коллективным Западом поставило ОДКБ на порог экзистенционального кризиса
|Пашинян: Одной из приоритетных задач Армении является защита культурного и религиозного наследия Арцаха
|Европейское бюро "Ай Дата" раскритиковало посреднические усилия главы Евросовета между Арменией и Азербайджаном
|Президент Черногории прибыл с двухдневным официальным визитом в Армению
|Читать больше
АрмИнфо.Реальные политические процессы давно протекают не в парламент Армении, а на площади Франции. Об этом в беседе с АрмИнфо заявил депутат НС РА от оппозиционной фракции "Честь имею", Айк Мамиджанян на уточнение о целесообразности проведения 3 июня внеочередного заседания парламента, инициированного оппозицией, ввиду того, что правящее парламентское большинство уже заявило, что не примет участие в его работах.
"Если бы мы в своих действиях руководствовались желаниями и повесткой фракции "Гражданского договора", то большей части Армении уже давно бы не было. Мы действуем в соответствии со своей проармянской повесткой, направленной на обеспечение существования армянского государства", - сказал оппозиционер.
Напомним, что парламент Армении созовет внеочередное заседание 3 июня в 16?00 по требованию оппозиционных фракций "Айастан" и "Честь имею". На повестке - обсуждение и принятие заявления об армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношениях.
Правящая фракция "Гражданский договор" заявила, что не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозиционными блоками "Армения" и "Честь имею" и намеченном на 3 июня. В ГД заявили, что не поддадутся на политический шантаж и не примут участия во внеочередном заседании, но продолжат защищать права Арцаха и его населения на всех уровнях и платформах.
|Экологическое сообщество Армении выступает против поправок в Кодексе РА о недрах
|Зурабишвили: Мир в нашем регионе - это то, что нам нужно для экономического развития и стабильности Армении и Грузии
|Зампред РПА: Участникам начавшейся в Роттердаме Политической Ассамблеи ЕНП вручены буклеты о последних событиях в Армении
|Посольство Туркменистана организовало вело пробег турнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда.
|Следствие по делу об избиении пожилых людей в Гюмри в ходе оппозиционного автопробега завершено
|За последнюю неделю в Армению подтвердилось 24 новых случая заражения коронавирусом, скончался 1 человек
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Опрос MPG: Большинство населения недовольны внутриполитической ситуацией в Армении
|Опрос: В Армении выражают категоричное несогласие с возможным переходом Арцаха в состав Азербайджана
|В результате столкновений между полицейскими и демонстрантами в Ереване пострадавшие есть с обеих сторон
|Таможенный атташе: Причина скопления на КПП <Верхний Ларс> - низкая пропускная способность
|С 14 июня ЮКЖД приступает к осуществлению перевозок по маршруту Ереван-Батуми-Ереван
|Генпрокуратура требует конфискации имущества Сейрана Оганяна
|Давид Амбарян назначен замглавы МЧС Армении
|Прогноз: Даже несмотря на холодную войну, Запад с РФ способны достичь согласия в вопросе сохранения текущего статус-кво в Арцахе
|Мирзоян: Ситуация в Южно-кавказском регионе продолжает оставаться нестабильной и напряженной
|Глава МИД Армении рассказал об ожиданиях от Турции в процессе нормализации двусторонних отношений
|Станислав Зась: В ОДКБ готовы к защите интересов государств-членов в режиме 24/7
|Между участниками Движения сопротивления и полицейскими произошли столкновения у третьего правительственного здания
|Оппозиционер: Реальные политические процессы давно протекают не в парламент Армении, а на площади Франции
|В Гегаркуникской области Армении произошло землетрясение
|МИД Армении осудил провокацию ВС Азербайджана, в результатe которой погиб военнослужащий ВС РА
|Мирзоян Алиеву: Не Азербайджан создавал МГ ОБСЕ и не ему ее распускать
|Оппозиционные силы в Армении и Арцахе проведут сегодня общереспубликанские митинги
|Инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает шаги, предпринятые нынешним правительством Армении по вопросу Арцаха
|От вражеской пули тяжелое ранение получил военнослужащий-срочник ВС РА Давид Варданян
|Встреча мэра Парижа с президентом Арцаха вызвала истерику в Баку
|Фракция "Гражданский договор" не примет участия во внеочередном заседании парламента Армении, инициированном оппозицией
|Полиция Армении заключила под стражу членов группы "Сасна црер"
|Армянская повестка: стратегия без комплексов - оппозиционер
|Ереван отреагировал на выпады Алиева в адрес Армении и Арцаха, призвав воинственной риторикой не торпедировать переговоры
|Госминистр Арцаха Алиеву: результаты делимитации и демаркации с Арменией не могут повлиять на нынешний и будущий статус НКР
|Высшее руководство Арцаха вступилось за Аветика Чалабяна и призывает прокуратуру Армении выпустить его на свободу
|У Армении новые послы в Южной Корее, Чили, Сан-Марино и на Кипре
|В Армении отмечают День Первой Республики
|В Ереване состоялись армяно-болгарские межмидовские политические консультации
|Алиев: Если Ереван и Баку определяют границы, то о каком статусе Нагорного Карабаха может идти речь?!
|Премьер Армении и посол Франции обсудили посреднические усилия Парижа в рамках МГ ОБСЕ
|В Ереване находится мэр Парижа
|Глава МО Армении и командующий миротворческим контингентом РФ в Арцахе обсудили текущую ситуации в зоне ответственности миссии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мгер Григорян назвал конструктивной первую встречу национальных комиссий по делимитации и безопасности границ между Армении и Азербайджаном
|Президент Армении высказался о перспективах мирного урегулирования в Нагорном Карабахе и вероятности оказания Ереваном военной помощи Москве в рамках ОДКБ
|Спикер парламента Армении и президент Черногории обсудили гуманитарные вопросы, возникшие после 44-дневной войны
|Сторонники Движения сопротивления перекрыли трассу Ереван-Севан в районе города Чаренцаван
|Премьер Армении и посол России обсудили роль МГ ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта
|Армения запретила ввоз в страну приматов и грызунов на фоне распространения в мире оспы обезьян
|Эдвард Налбандян выпустил сборник статей "Нагорный Карабах: рентген конфликта"
|Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ
|Прогноз: США окажут на Турцию давление с целью нормализации отношений с Арменией
|Лавров: Американские биолаборатории есть в Армении, Казахстане и в странах Центральной Азии
|Премьер-министр Армении и президент Черногории за укрепление сотрудничества и кооперацию
|Болгария приветствует шаги Армении по улучшению региональной ситуации
|Глава МИД Азербайджана счел встречу в Брюсселе очень полезной и продуктивной
|ЕС готов усилить поддержку мер, направленных на установление мира на Южном Кавказе - Тойво Клаар
|Госсекретарь США приветствовал первое заседание армяно-азербайджанских пограничных комиссий
|Мнение: Противостояние между Россией, Белоруссией и коллективным Западом поставило ОДКБ на порог экзистенционального кризиса
|Пашинян: Одной из приоритетных задач Армении является защита культурного и религиозного наследия Арцаха
|Европейское бюро "Ай Дата" раскритиковало посреднические усилия главы Евросовета между Арменией и Азербайджаном
|Президент Черногории прибыл с двухдневным официальным визитом в Армению
|Читать больше
|Прогноз: Даже несмотря на холодную войну, Запад с РФ способны достичь согласия в вопросе сохранения текущего статус-кво в Арцахе
|Прогноз: Перспектива превращения Ирана и Центральной Азии в очаги новых конфликтов влияет на Южный Кавказ
|Прогноз: США окажут на Турцию давление с целью нормализации отношений с Арменией
|Прогноз: Очень скоро Москва попытается возвратиться к роли доминанта в большой игре на Южном Кавказе
|Прогноз: Уступать свои позиции на Южном Кавказе Россия не будет
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности