Пятница, 27 Мая 2022 12:44

АрмИнфо. Сторонники Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, перекрыли межрегиональную трассу Ереван-Севан в районе города Чаренцаван.

К месту стянуты большие силы полиции, которые пытаются восстановить движение по одной из крупнейших автомагистралей республики. Правоохранители применяют грубую силу в отношении мирных участников акции неповиновения.

Отметим, что координатор Движения сопротивления, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян на митинге вечером 26 мая сообщил, что 27 мая Движение продолжит акции неповиновения, в том числе и в областях Армении. "27 мая митинга не будет. 28 мая, в 18:00, пройдет общереспубликанский митинг. В 16:00 состоится большой автопробег от Сардарапата до Площади Франции.

После митинга состоится шествие. Параллельно в Степанакерте также пройдет митинг. 28 мая - символичный день для нашего народа и государства. Ситуация фатальная. Выходите на улицу, объединимся и изгоним их", - отметил оппозиционер.

Он также отметил, что либо власти 3 июня примут участие во внеочередном заседании парламента и обоснуют, что Арцах должен перейти в состав Азербайджана, либо подпишут заявление оппозиции.