Вторник, 22 Марта 2022 16:58

АрмИнфо. Армения 26 марта примет участие в ежегодной глобальной акции "Час Земли" по символическому отключению света на один час для напоминания о важности сохранения природных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Армении, РА присоединится к акции, отключив уличные фонари Еревана и других городов на один час.

В этом году "Час Земли" проходит под девизом "Формируй наше будущее" и посвящен объединению мира в поддержку людей и нашей планеты.

В этом году акция "Час Земли 2022" пройдет в Ереванском ботаническом саду с 15:00 до 21:30. ""Час Земли" крупнейшее в мире движение в защиту окружающей среды, вновь объединит миллионы людей по всему миру, чтобы показать свою приверженность планете. Поскольку мы продолжаем адаптировать нашу жизнь воздействия COVID-19 и катастрофических событий последних двух лет, "Час Земли 2022" призван обозначить конец "обычного бизнеса" и возвестить новую эру, в которой люди и планета ставятся на первое место. Таким образом, "Час Земли 2022", организованный WWF-Армения, подчеркивает важность проекта"Подключись к идеологии земли", - заявил руководитель отдела коммуникаций и партнерства WWF Армения Жак Ниазян.

В Армении одним из главных приоритетов WWF является сохранение исчезающих видов; развитие и укрепление охраняемых территорий Армении (заповедники, национальные парки, заказники и др.); сохранение исчезающих видов, Сохранение и восстановление экосистем, смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним; внедрение экономических механизмов для альтернативных средств к существованию для местных сообществ в целях содействия устойчивому использованию природных ресурсов и для защиты биоразнообразия.

"Час Земли" - ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) с 2007 года в последнюю субботу марта. Его цель - побудить население планеты бережно относиться к природе и ее ресурсам. В ходе акции ее участники - частные лица, организации, государственные и коммерческие учреждения - на один час (с 20:30 до 21:30 по местному времени) выключают свет в жилых зданиях, а также подсветку известных городских построек и памятников (акция не распространяется на уличное освещение, аэронавигационные огни, светофоры).