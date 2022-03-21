Понедельник, 21 Марта 2022 18:01

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Республики Армения Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки, включая подготовку официального визита премьер-министра Армении Н.Пашиняна в Россию в апреле, а также серии других мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.

В региональном разрезе подтверждена важность неукоснительного выполнения трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., включая скорейший запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и начало проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе. Затрагивалась проблематика заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, чему Россия готова всячески содействовать.

С удовлетворением отмечен высокий уровень взаимодействия между Москвой и Ереваном в рамках евразийских интеграционных структур - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, а также на международных площадках.

Меж тем, как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян представил ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе в результате провокаций со стороны Азербайджана и нарушений режима прекращения огня.

Армянский министр также представил своему коллеге позицию армянской стороны относительно начала переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, и в этом контексте была указана важная роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В ходе телефонного разговора собеседники коснулись процесса нормализации армяно- турецких отношений, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Отметим также, что сегодня азербайджанские СМИ сообщили о состоявшемся телефонном разговоре между главами МИД России и Азербайджана. На повестке были выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху и ситуация на Украине.