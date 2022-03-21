Понедельник, 21 Марта 2022 14:19

АрмИнфо.На примере Южного Кавказа представляется возможным констатировать, что Запад сегодня борется с Россией отнюдь не только экономическими инструментами. Дело совершенно не ограничивается экономической войной, под ударом оказались все сферы в которых наблюдается российское влияние.

Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий российский аналитик, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Обращение Армении к МГ ОБСЕ по поводу предложений Азербайджана, активизация на южно-кавказском направлении Франции, визит Пашиняна в Париж, беседы госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Франции с лидерами Армении и Азербайджана, все это было вполне ожидаемо. Мы прекрасно понимаем стремление Запада по возможности ослабить РФ на всех возможных векторах. В этом свете, там сегодня пытаются взять на себя инициативу политического решения проблем и на Южном Кавказе", - подчеркнул он.

На взгляд аналитика, в Москве все это прекрасно видят, анализируют, делают выводы, но при этом ведут себя достаточно уверенно. В первую очередь, исходя из необходимости акселерации действий Запада на южно-кавказском векторе как залога их успешности. Меж тем, быстрота действий, согласно Лукьянову, прерогативой в политике Запада не является. Констатировав факт наличия взаимосвязи между перспективами завершения войны в Украине и кавказскими перспективами, он отметил невозможность нивелирования влияния РФ на Южном Кавказе, ее вывода из МГ ОБСЕ, соответственно, ее ухода из региона в обозримой перспективе.

Констатируя стремление Запада по возможности утвердиться не только в Украине, но и в других сферах интересов и влияния РФ, Лукьянов отметил среди них Южный Кавказ как весьма важный, приоритетный, стратегический регион. В числе всего прочего содержащий большой потенциал геоэкономического развития в направлении реализации инфраструктурных проектов. Чем, в числе всего прочего обусловлена геополитическая борьба за регион. В которую, на его взгляд, все более вклинивается Запад.

"Проиграв 44-х дневную войну, что привело к утрате МГ ОБСЕ дееспособности, Запад фактически лишился участия в урегулировании карабахского конфликта. И вот теперь пытается восстановиться посредством налаживания сотрудничества с Арменией и Азербайджаном. Но текущие реалии, сформированные, в том числе по итогам 44-х дней, отменить будет не так-то просто. У России есть присутствие в регионе, отношения с его странами, нивелировать которые, скажем так, будет очень непросто. США и ЕС уповают на войну в Украине, пытаются ею воспользоваться, но война - явление временное. Соответственно, я не думаю, что их расчеты уместны. Тем более имеют большие шансы на реализацию", - подытожил аналитик