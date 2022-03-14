Понедельник, 14 Марта 2022 13:56

АрмИнфо.Враг продолжает распространять ложные слухи в информационном поле, стремясь вызвать панику среди населения Арцаха. Об этом говорится в заявлении СНБ Арцаха.

"Доводим до вашего сведения, что Армия обороны Республики Арцах выполняет свои задачи в соответствии с ранее утвержденными планами. Армия обороны внимательно следит за всеми передвижениями азербайджанской стороны, сообщения о скоплении войск по всему периметру линии соприкосновения не соответствует действительности.

Мы еще раз призываем общественность воздерживаться от распространения дезинформации, следить только за официальной информационной лентой", - говорится в сообщении СНБ НКР.

Отметим, что в азербайджанском сегменте социальных сетей накануне были распространены кадры передвижения военной технике к границе Армении и Арцаха. Более того, который день ВС Азербайджана терроризируют население Арцаха, грозя применить силу если они не покинут территорию НКР. "Не ходить жить под флагом Азербайджана, тогда покидайте эти территории. У вас есть 120 часов, в противном случаем мы применим силу", - передавали из громкоговорителей ВС Азербайджана.