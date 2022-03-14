Понедельник, 14 Марта 2022 13:09

АрмИнфо.Общественная инициатива "В защиту Арцаха" решительно осуждает агрессивные и провокационные действия Азербайджана, призывает власти Нагорного Карабаха и Армении предпринять последовательные шаги для решения вопроса.

Так, в заявлении инициативы, поступившем в АрмИнфо, выражается убеждение, что Азербайджан, пользуясь происходящими в Украине действиями, за спиной международного сообщества и особенно миротворческой миссии России, пытается осуществить этническую чистку и депортацию армянского населения в сохраненных районах Арцаха.

Общественная инициатива "В защиту Арцаха" требует от властей Армении обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой активизировать усилия по урегулированию конфликта в Арцахе, а в ООН созвать заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации и принятия мер по обузданию геноцидальную политику Азербайджана. "Параллельно считаем необходимым обратиться к президенту России Владимиру Путину, как к гаранту миротворческой операции в Арцахе, с просьбой пересмотреть их мандат, предоставив все возможные средства для предотвращения провокационных и преступных действий, осуществляемых вооруженными силами Азербайджана", - говорится в сообщении инициативы. Отметим, что с 4 марта противник систематически нарушает режим прекращения огня, в том числе и из минометов. Мишенью азербайджанской агрессии являются мирные жители. 10 марта житель села Храморт получил ранение в саду собственного дома, при осуществлении сельхозработ. Более того, в результате провокационных действий ВС Азербайджана жители Арцаха вот уже неделю лишены газа, более того наблюдаются перебои в электроснабжении из-за перегрузок в сети. ВС Азербайджана чинят препятствия в ремонте газопровода. Есть мнение, что противник умышленно подорвал газопровод. Переговоры по починке газопровода пока не увенчались успехом Меж тем, согласно сегодняшнему сообщению Армии обороны Арцаха, днем 13 марта и в ночь на 14 марта оперативно-тактическая ситуация была относительно стабильной. По данным ведомства, существенных нарушений перемирия со стороны азербайджанских ВС не зарегистрировано.