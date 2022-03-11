Пятница, 11 Марта 2022 12:10

АрмИнфо.Анализируя все последние шаги и действия Турции, необходимо принимать во внимание имеющее исторические истоки весьма серьезное отношение турок к русской угрозе. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

“В этом свете, резкие действия антироссийской направленности Турция предпримет лишь, убедившись в ослаблении РФ по итогам текущих событий в Украине. Пока что такого ослабления я не вижу. Но мы должны четко понимать, что на том же Южном Кавказе Турция действует руками Азербайджана. Отсюда все последние азербайджанские военные провокации на границе с Арменией и в Арцахе. И то, что эти провокации будут продолжаться, думаю, очевидно”, - подчеркнул он.

Турецкую поддержку Азербайджану тюрколог обуславливает его использованием Анкарой с целью реализации собственных региональных задач. А именно посредством Баку использовать итоги 44-х дневной войны с целью достижения собственной гегемонии в регионе. Чего турки, по его мнению, совершенно не скрывают. При этом, с учетом того, что первым препятствием на пути турецких экспансионистских планов являются российские миротворцы в Арцахе, академик совершенно не исключает азербайджанских провокаций и в отношении российских военных. С целью их вывода из республики.

По оценкам академика, после подписания Московской декларации союзнические отношения с Арменией совершенно не стали для России идентичными отношениям с Азербайджаном. И в отличие от реального военно-политического, стратегического характера союзнических отношений с Арменией, подписанный в Москве с Баку документ, на взгляд академика, носит больше конъюнктурный характер. И совершенно не соответствует реальному уровню отношений РФ и Азербайджана.

“В этом свете, предполагаю, что Алиев пошел на подписание декларации с РФ под давлением Москвы. И, конечно, с одобрения Анкары. Став, с учетом наработанных связей азербайджанской элиты с российской элитой, своеобразной платформой сотрудничества в русско-турецком противостоянии. РФ в свою очередь совершенно не заинтересована в дестабилизации Южного Кавказа, особенно на фоне Украины. И пытается не допустить усиления Турции, в том числе посредством принуждения Баку к подписанию документа, ограничивающего возможности Анкары. Но я не думаю, что все это будет иметь долговременный характер. Через какое-то время Баку по призыву Анкары начнет делать шаги, противоречащие зафиксированным декларацией отношениям с Москвой”, - прогнозирует Сафрастян.