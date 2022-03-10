Четверг, 10 Марта 2022 12:34

АрмИнфо.На постсоветском пространстве сейчас разворачивается борьба двух выборов. Между изоляцией в компании с Россией и выходом в цивилизованный мир с Украиной.

И в будущем перед этим выбором неминуемо окажемся и мы. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян. "Суть происходящего в борьбе двух лидеров постсоветского пространства. И в этой борьбе за Украиной стоит Запад, а Россия сегодня изолирована от всего цивилизованного мира.

И я бы очень хотел подчеркнуть неверность сведения последствий российско- украинского конфликта для Армении ареалом конфликта с Азербайджаном. Причем, построенном на эмоциях. События в Украине имеют с Арменией прямую, а не опосредованную связь. А их последствия для нас совершенно не ограничиваются перспективой активизации турецко-азербайджанской угрозы", - заметил он.

По оценкам Бабаджаняна, на этом фоне, Еревану необходимо по возможности сохранять хорошие отношения с Москвой, параллельно сохраняя отношения с Западом посредством поддерживания текущего нейтралитета в вопросе Украины. По его прогнозам, в случае выбора Армении в пользу, как Запада, так и России, страна может потерять возможность получения содействия в отношении с Турцией и Азербайджаном. В этом свете, политик усматривает необходимость в обсуждениях любых возможных вариантов и версий разворачивания событий.

Отметив отсутствие требований "определиться" в вопросе Украины со стороны Запада, Бабаджанян одновременно заметил отсутствие и каких-либо предложений Армении. По его оценкам, отсутствие содержания, повестки по Армении на Западе, в числе всего прочего, обусловлено и виной Еревана. В этом свете, он напомнил о прозвучавших по итогам 44-х дневной войны с Запада предложениях по формированию Ереваном четкой повестки в сфере безопасности и оборонного сотрудничества.

"Я лично имел возможность убедиться в подобной готовности со стороны США. И конечно, Франции. Но особой инициативности Еревана в ответ на это я так и не увидел. И я совершенно не понимаю, как мы даже не попытались капитализировать уже имеющиеся добрые, дружеские отношения с Францией в договорно-правовую базу. У Армении нет ни единого документа, закрепляющего отношения со страной, неоднократно демонстрировавшей свою дружественность и стремление поддержать нашу страну. Убежден, что никакие угрозы с севера не должны препятствовать закреплению на бумаге имеющихся между Арменией и Францией отношений в виде договора о стратегическом партнерстве, имеющим в числе всего прочего оборонную компоненту. Этого требует текущая геополитическая ситуация, ситуация в обеспечении безопасности. Этого требуют интересы Армении", - подытожил Бабаджанян.