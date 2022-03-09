Среда, 9 Марта 2022 13:40

АрмИнфо. Отправляя через российских миротворцев в Арцахе (Нагорном Карабахе) 14 тонн гуманитарной помощи нуждающимся людям вследствие военных действий на Украине, правительство Арцаха демонстрирует свою готовность встать рядом с людьми, сталкивающимися с теми же катастрофическими сложностями, что и мы, во время азербайджано-турецкой агрессии.

Об этом заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

"Независимо от наших длительных и тяжелых лишений и почти полного безразличия мира к ним, мы люди и не хотим видеть такие человеческие страдания где-либо, включая Донбасс, Киев, Россию", - отметил Бегларян.

Вместе с тем он подчеркнул, что независимо от непризнанного статуса Республики Арцах, он являемся ответственным и полноправным членом международного сообщества вместе с обязанностями и правами.

"Хотя 14 тонн - это не очень большой объем, но это не мало по сравнению с нашими возможностями. Мы не исключаем доставки новых гуманитарных грузов через российских миротворцев в соответствии с потребностями и нашими возможностями. Права и достоинство человека не должны подчиняться множеству стандартов никем", - отметил госминистр