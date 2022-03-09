Среда, 9 Марта 2022 13:18

АрмИнфо.В Арцахе пока не видят задатков для налаживания мирных отношений с Азербайджаном. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян на просьбу выразить отношение Степанакерта к стремлению властей Армении подписать мирный договор с Азербайджаном, о чем на днях заявил официальный Ереван.

"А кто не хочет мира, но, на мой взгляд, для этого должен быть баланс, в том числе и геополитический. Мы не видим пока изменений в политике Азербайджана по отношению к нам. Мы ежедневно сталкиваемся с различными провокациями, обстрелом населенных пунктов и прочими негативными явлениями. Если Азербайджан все же изменит свою армянофобскую политику, произойдет чудо, тогда может быть, и можно будет говорить о мире. Но пока мы очень далеки от мира", - сказал главный дипломат Арцаха. По его убеждению, для обеспечения мира, в первую очередь нужны стабильность и баланс, чего пока нет.

Касаясь гуманитарной помощи, отправленной Арцахом жителям Украины и мнениям, что провокации ВС Азербайджана участились именно после этих сообщений, Бабаян выразил убеждение, что Нагорный Карабах поступил правильно, осуществив этот гуманитарный шаг. "Я считаю, что мы поступили совершенно правильно - это просто другой цивилизационный мир. Вы же помните, сколько наемников приехали из Украины во время 44-дневной войны, и убивали наших парней, сколько вооружения, в том числе и запрещенного, было передано украинским государством Азербайджану. А чем мы отвечаем? Гуманитарной помощью. Мы всегда говорили и говорим, что нет плохих народов, есть плохие государства. Народы не виноваты, в том числе и азербайджанцы не виноваты, что у них такое руководство", - отметил глава МИД НКР.

При этом он считает, что помехи, которые сегодня азербайджанская сторона чинит в вопросе починки газопровода, который обеспечивает Арцах газом, является ярким примером сказанного им выше. По его словам, армянам никогда нельзя забывать с кем они имеют дело. "Это государство, которое в ежедневном режиме питает свое общество армяноненавистничеством, своего рода проявление фашизма. Они ненавидя нас, они ненавидят Россию. Вследствие этого, мы сегодня имеем то, что имеем. Мы ведем переговоры по возобновлению подачи газа, будем надеяться на лучшее", - подытожил министр.

Отметим, что ВС Азербайджана вот уже несколько дней терроризируют население Арцаха, обстреливают мирных жителей, осуществляющих сельхозработы, кладбища, через громкоговорители принуждают жителей приграничных сел покинуть места их проживания, грозя применить силу. Кроме того, в ночь на 8 марта стало известно о повреждении газопровода, обеспечивающего Арцах газом. Поврежден участок трубы, находящийся под контролем ВС Азербайджана. Противник не позволяет армянским специалистам осуществить ремонтные работы. Есть мнение, что противник целенаправленно вывел газопровод из строя.

Заметим также, что в результате провокации противника 7 марта на армяно- азербайджанской границе в направлении Ерасха погиб 36-летний военнослужащий контрактной службы ВС РА. У него остались двое несовершеннолетних детей.